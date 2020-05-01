2020-05-01T11:54:41+03:00
Общество

Будущее за Трудом: Валерий Шинкаренко поздравил петербуржцев с 1 Мая

Лидер регионального отделения Всероссийской партии «Родина» в Ленинградской области призвал всех в любое время держаться вместе
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Лидер регионального отделения Всероссийской партии «Родина» в Ленинградской области Валерий Шинкаренко.Лидер регионального отделения Всероссийской партии «Родина» в Ленинградской области Валерий Шинкаренко.
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Все, чем гордится человечество – это плоды физического, интеллектуального и творческого труда. Труд – это всегда усердие. Усердие - красивое и ёмкое русское слово. Означает оно рвение в исполнении задачи. Это - бескорыстное, искреннее действие; действие, которые человек совершает по велению сердца. Недаром для христиан усердие - одна из добродетелей.

В России испокон веков гордились мастеровыми, рабочими людьми. Теми, кто преуспевал, преумножая богатство семьи, рода, общины, страны. Теми, кого в советские годы называли передовиками производства. Отрадно, что в новой России возродили звание «Герой Труда».

Сейчас в непростое время кризиса, который разворачивается на фоне таинственной пандемии, многие наши сограждане, наши земляки, находятся в самоизоляции и вынужденном отпуске. Пандемия коронавируса наносит мощный удар по экономике. Государство принимает меры по поддержанию предприятий, но оно не всесильно. Сколько предприятий выдержит удар, оправится от него, неизвестно. Какой будет экономика после кризиса, во многом зависит от нас с вами – от нашего усердия, от нашего труда и нашей национальной солидарности.

Если будем пытаться спастись поодиночке – пропадем. Если будем держаться вместе – добьемся благосостояния. Будущее за солидарной экономикой, в которой на первом месте – не прибыль, а человек труда. Россия, наша Родина, - это воплощение труда ушедших и нынешних поколений. И мы должны оставить ее нашим потомкам. Пусть и они трудятся на её благо.

С Праздником Труда, дорогие земляки!

ИСТОЧНИК KP.RU

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