Исторические кадры: Как отмечали 1 Мая в Санкт-Петербурге в разные годы

Первомайское шествие в Санкт-Петербурге ежегодно собирало десятки тысяч человек. Бодро двигаясь под музыку по Невскому, участники колонны приветствовали друг друга, размахивая яркими транспарантами «Мир! Труд! Май!» и баннерами с авторскими лозунгами. Например, «Сельским территориям - заботу государства», «Человеку труда - почет, уважение и достойную зарплату». Но в этом году из-за пандемии коронавируса на Дворцовой не появились ни деловитые представители районов города или предприятий, ни развеселые студенческие отряды - все массовые мероприятия в городе запрещены.

В честь праздника Весны и Труда «Комсомолка» решила вспомнить самые яркие демонстрации, прошедшие в Санкт-Петербурге за последние несколько лет. Пусть эта подборка снимков наших корреспондентов станет для вас виртуальной экскурсией по петербургскому Первомаю, который, несмотря ни на что, мы все равно сегодня отмечаем!

Первомай в 2011 году.Фото: Тимур ХАНОВ

Демонстрация 2012 года.Фото: Илья СМИРНОВ

Праздник труда в 2013 году.Фото: Тимур ХАНОВ

Колонна идет по Невскому. 2014 год.Фото: Илья СМИРНОВ

2017 год.Фото: Олег ЗОЛОТО

Так в 2018 году одни из участников демонстрации напомнили, что в приказе Сталина 1 мая 1945 года впервые прозвучало звание «Город-герой Ленинград».Фото: Артем КИЛЬКИН