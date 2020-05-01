Большинство зараженных коронавирусом сотрудников НИИ скорой помощи работало на приеме больных

111 сотрудников НИИ скорой помощи имени Джанелидзе – главного медицинского учреждения Петербурга по «экстренным» больным – заразились коронавирусом с начала пандемии.

– Руководство НИИ здорово: директор института Валерий Парфенов и главный врач Антон Повзун продолжают исполнять обязанности, – сообщают в Комитете по здравоохранению Петербурга. – Но из-за дефицита медперсонала интенсивность приема пациентов снижена, больные перенаправляются в другие лечебные учреждения.

Как пояснил «Комсомолке» компетентный источник, в НИИ просто стали привозить меньше пациентов. Но, конечно, не в разы: учреждение остается одним из важнейших для города. Это стало одной из причин того, что перепрофилировать под прием коронавирусных больных его не стали. Случаи пневмонии, которые выявляли у пациентов, были единичными.

Всего в НИИ скорой помощи трудится около двух тысячи человек, в том числе более 400 врачей.

– Коронавирусом заразились сотрудники разных категорий и разных отделений, – сообщил «Комсомолке» компетентный источник. – Но, конечно, больше заболевших среди тех, кто работает на первом фронте, на приеме больных. Ведь врачи не знают, с чем приезжает пациент: у него может не быть вообще никаких признаков заражения. Есть инкубационный период, и в этом-то вся проблема.

Всех выявленных больных пациентов оперативно переводят в профильные клиники, чтобы минимизировать контакт с ними.

– В неперепрофилированных стационарах предприняты все меры, чтобы исключить попадание туда пациентов с новой коронавирусной инфекцией, – поясняет вице-губернатор Петербурга Олег Эргашев. – В приемном покое проводится КТ пациентам с признаками пневмонии, больные с симптомами инфекционных заболеваний немедленно переводятся в другие стационары, проводится регулярная дезинфекция. Но исключить случаи заносов инфекций, к сожалению, все равно невозможно.

В НИИ Джанелидзе отправлять на КТ каждого вновь прибывшего пациента, увы, возможности нет, ведь многих привозят сюда в критическом состоянии, в состоянии шока, истекающих кровью. При этом все остальные меры безопасности пациентов и персонала ввели по-максимуму. Так, сотрудникам замеряют температуру не только при входе, но и в течение трудового дня. При малейших признаках заражения их отстраняют от работы.

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