2020-05-01T18:04:49+03:00
Коронавирус Covid-19

Из-за коронавируса Карелия запретила поездки на Соловки

Под запрет попали все экскурсионные и туристические маршруты
Анна ПОСЛЯНОВА
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Поездки по Белому морю в сторону Соловков запретили с сегодняшнего дня. Фото: Спасо-Преображенский Соловецкий ставропигиальный мужской монастырьПоездки по Белому морю в сторону Соловков запретили с сегодняшнего дня. Фото: Спасо-Преображенский Соловецкий ставропигиальный мужской монастырь
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В республике Карелия ввели запрет на поездки на острова Соловецкого архипелага в Белом море. Такое распоряжение подписал сегодня, 1 мая, глава региона Артур Парфенчиков.

– С 1 мая запрещены экскурсионные и туристические поездки водным транспортом в Белом море от береговой зоны на территории республики Карелия в район островов Соловецкого архипелага, – сообщают в Администрации республики Карелия.

Кроме запрета на туристические визиты на Соловки, документ вводить еще одну меру: уточняет, как должна быть организована дезинфекция в многоквартирных домах.

– После уведомления Роспотребнадзора о появлении очага заражения коронавирусной инфекцией в конкретном доме Госкомитет по строительному, жилищному и дорожному надзору обязан в течение суток организовать заключительную дезинфекцию в подъездах, – отмечают в администрации. – Ее проводят специализированные организации.

Влажную уборку с дезинфицирующими средствами в подъездах региона управляющие компании и ТСЖ должны проводить не реже раза в пять дней.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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