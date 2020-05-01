«Вина в процентах». В Смольном объяснили, как будут признавать врачей пострадавшими от коронавируса
Распоряжение Комитета по здравоохранению «О порядке признания медработника пострадавшим вследствие оказания помощи пациентам, заболевшим коронавирусной инфекцией» опубликовал Смольный. Документ объясняет, как именно заразившиеся Covid-19 медики смогут получить обещанные выплаты.
Как ранее сообщал Смольный, за смерть медика из-за коронавируса его семье положена компенсацию в миллион рублей. Если специалист стал инвалидом, то сможет рассчитывать на полмиллиона рублей. А спокойно перенесенная коронавирусная инфекция будет стоить городу 300 тысяч рублей.
Итак, эти выплаты будут носить заявительный характер. Обратиться с заявлением и комплектом документов пострадавший медик либо его семья должны будут к главврачу клиники или другому руководителю учреждения, где доктор подцепил заразу.
Обоснованность компенсации рассмотрит комиссия, созванная работодателем. В нее должны входить минимум три человека: сам руководитель, главный по охране труда и представитель первичной профсоюзной организации. Срок работы комиссии, включая формирование акта, – пять рабочих дней.
Помимо прочего, комиссия должна установить дату и обстоятельства заражения медика коронавирусом, перечислив возможные факты нарушения санитарно-эпидемиологического режима, режима труда, требований охраны. Если вентиляция или система кондиционирования воздуха, а также средства защиты работника выходили из строя, придется указать и это. В завершении члены комиссии должны оценить вину самого медработника в том, что он заразился, в процентах.
На выплаты из городского бюджета выделили 30 миллионов рублей. Если все 111 заразившихся НИИ скорой помощи подтвердят, что пострадали, этой суммы не хватит для минимальных выплат даже им.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Выплаты на врачей в Санкт-Петербурге в связи с коронавирусом 2020: сколько составят и кто получит
Медикам, которые при оказании помощи пациентам пострадали от коронавируса, а также их семьям, в Санкт-Петербурге может быть оказана дополнительная материальная поддержка. Проект документа опубликовал Смольный. Разбираемся в новых пособиях на врачей в Санкт-Петербурге в связи с коронавирусом 2020, сколько они составят и кто их получит (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Санкт-Петербурге: Хроника событий»