2020-05-01T19:45:46+03:00
Общество

«Вина в процентах». В Смольном объяснили, как будут признавать врачей пострадавшими от коронавируса

Делать это будет особая комиссия минимум из трех человек
Анна ПОСЛЯНОВА
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Члены комиссии должны оценить вину самого медработника в том, что он заразился, в процентахЧлены комиссии должны оценить вину самого медработника в том, что он заразился, в процентахФото: Артем КИЛЬКИН
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Распоряжение Комитета по здравоохранению «О порядке признания медработника пострадавшим вследствие оказания помощи пациентам, заболевшим коронавирусной инфекцией» опубликовал Смольный. Документ объясняет, как именно заразившиеся Covid-19 медики смогут получить обещанные выплаты.

Как ранее сообщал Смольный, за смерть медика из-за коронавируса его семье положена компенсацию в миллион рублей. Если специалист стал инвалидом, то сможет рассчитывать на полмиллиона рублей. А спокойно перенесенная коронавирусная инфекция будет стоить городу 300 тысяч рублей.

Итак, эти выплаты будут носить заявительный характер. Обратиться с заявлением и комплектом документов пострадавший медик либо его семья должны будут к главврачу клиники или другому руководителю учреждения, где доктор подцепил заразу.

Обоснованность компенсации рассмотрит комиссия, созванная работодателем. В нее должны входить минимум три человека: сам руководитель, главный по охране труда и представитель первичной профсоюзной организации. Срок работы комиссии, включая формирование акта, – пять рабочих дней.

Помимо прочего, комиссия должна установить дату и обстоятельства заражения медика коронавирусом, перечислив возможные факты нарушения санитарно-эпидемиологического режима, режима труда, требований охраны. Если вентиляция или система кондиционирования воздуха, а также средства защиты работника выходили из строя, придется указать и это. В завершении члены комиссии должны оценить вину самого медработника в том, что он заразился, в процентах.

На выплаты из городского бюджета выделили 30 миллионов рублей. Если все 111 заразившихся НИИ скорой помощи подтвердят, что пострадали, этой суммы не хватит для минимальных выплат даже им.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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