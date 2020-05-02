2020-05-02T10:49:16+03:00
Происшествия

«После операций узнавали, что пациента увезли с пневмонией»: как произошло массовое заражение коронавирусом в НИИ Джанелидзе

По официальным данным в учреждении с начала апреля выявили 111 «ковид»-положительных врачей. Сами медики заявляют, что эта цифра может быть минимум в два раза больше
Сергей ВОЛЧКОВ
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В НИИ Джанелидзе инфекция ударила в первую очередь по врачам.В НИИ Джанелидзе инфекция ударила в первую очередь по врачам.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Массовое заражение новым коронавирусом произошло в НИИ Джанелидзе в Санкт-Петербурге. По официальным данным инфицированными оказались 111 врачей. Однако сами сотрудники учреждения настаивают — эта цифра может быть занижена более чем в два раза.

- Про первый случай заражения я узнала еще в марте, - на условиях анонимности рассказала «Комсомолке» одна из медсестер. - Это была онкобольная сотрудница Джанелидзе. Её навещали и родственники и персонал, с которыми она общалась. Знаю, что отделение, в котором она лежала, после выявления заражения закрылось только на обработку . После работало в обычном режиме. Пациенты, контактировавшие с ней, были переведены на другие отделения.

Основная причина массового заражения, по словам нашей собеседницы, заключается в том, что сотрудники и руководство НИИ просто недооценили угрозу.

Из-за коронавируса в НИИ сложился дефицит сотрудников - пациентов переводят в другие больницы. Фото: Анна СУХОДОЕВА

Из-за коронавируса в НИИ сложился дефицит сотрудников - пациентов переводят в другие больницы.Фото: Анна СУХОДОЕВА

- Посещения родственников были прекращены. Но, зачастую, пациенты спускались к главному входу и забирали передачи сами. При этом общение происходило без масок, - вспоминает женщина. - То есть, посетители приходили с улицы без какой либо защиты. После этого произошел случай заражения на травматологическом отделении. Не знаю, кто был первый, сотрудник или пациент, но отделение закрылось только после массового заболевания персонала.

При этом оставшиеся медики, даже то, кто имел контакт с «ковид»-положительными пациентами, продолжали проводить операции. Время от времени, отмечает сотрудница, бывало такое, что врачи уже после операций узнавали, что пациент переведен в другую больницу с пневмонией.

- В СМИ дают цифру в 111 зараженных врачей, но я все же склоняюсь к тому, что их 243, и реальные масштабы просто никто не раскрывает, - констатирует женщина. - Сейчас персоналу больше всего не хватает средств защиты — респираторов, защитных костюмов и так далее. Самое главное сейчас - чтобы персонал не стал разносчиком инфекции и не заразил пациентов.

Напомним, информация о том, что в НИИ Джанелидзе коронавирусом заразилось 243 сотрудника, появилась в Telegram-каналах и соцсетях позавчера, 30 апреля. В комитете по здравоохранению «Комсомолке» пояснили, что эти сведения не соответствуют действительности.

Корреспондент "Комсомолки" на себе проверяет экспресс-тест на коронавирус.Леонид РЯБКОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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