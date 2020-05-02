Число заболевших коронавирусом в Санкт-Петербурге на 2 мая 2020 года составило 323 человека

В Северной столице за минувшие сутки диагноз COVID-19 подтвердился у сотен жителей. Число заболевших коронавирусом в Санкт-Петербурге на 2 мая 2020 года составляет 323 человека. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с этой инфекцией.

За прошедшие сутки от коронавируса вылечились 98 петербуржцев. Их по выздоровлению выписали из стационаров. А вот смертей от коронавируса за минувшие 24 часа не зафиксировано. Таким образом, на сегодня в общей сложности в Петербурге погибли 33 пациента с подтвержденным COVID-19, а вылечились – 877.

Общее число заболевших по состоянию на 2 мая 2020 года в Северной столице составляет 4734 человека. По России эта цифра достигает 124 054 случая заражения COVID-19. За прошедшие сутки резко выросло число заболевших в Москве – в столице коронавирусом заразились 5358 человек.