2020-05-02T15:34:34+03:00
Общество

Число заболевших коронавирусом в Санкт-Петербурге на 2 мая 2020 года составило 323 человека

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Санкт-Петербурге на 2 мая 2020 года
Алина ЧЕМЕРИС
Поделиться:
Смертельных случаев за прошедшие сутки не зафиксированоСмертельных случаев за прошедшие сутки не зафиксированоФото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

В Северной столице за минувшие сутки диагноз COVID-19 подтвердился у сотен жителей. Число заболевших коронавирусом в Санкт-Петербурге на 2 мая 2020 года составляет 323 человека. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с этой инфекцией.

За прошедшие сутки от коронавируса вылечились 98 петербуржцев. Их по выздоровлению выписали из стационаров. А вот смертей от коронавируса за минувшие 24 часа не зафиксировано. Таким образом, на сегодня в общей сложности в Петербурге погибли 33 пациента с подтвержденным COVID-19, а вылечились – 877.

Общее число заболевших по состоянию на 2 мая 2020 года в Северной столице составляет 4734 человека. По России эта цифра достигает 124 054 случая заражения COVID-19. За прошедшие сутки резко выросло число заболевших в Москве – в столице коронавирусом заразились 5358 человек.

anestesiolog.mdanestesiolog.md
Петербургский врач вылечился от коронавируса
396 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Санкт-Петербурге: Хроника событий»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Режим самоизоляции на даче в Ленинградской области: что можно и что запрещено
На майские праздники многие горожане уехали на дачи в Ленинградскую область, где также действует режим самоизоляции. Но он немного отличается от городского. Рассказываем, что можно и что запрещено
Новости 24
#Ленинградская память: поделись историей своей семьи
«Мир! Май! Карантинъ!»: в Петербурге появился «коронавирусный» первомайский лозунг
Первая майская гроза в Санкт-Петербурге и области ожидается 3 мая
Полиция задержала стрелка, устроившего пальбу на лодочной станции во Всеволожском районе
Сегодня в Петербурге кремируют погибшую медсестру из НИИ Джанелидзе, у которой был подтвержден COVID-19
«Шашлык-балкон-мангал!»: петербуржцы устроили первомайскую монстрацию онлайн
Тюлени открыли «пляжный» сезон в Петербурге
Женщина убила сожителя в Тихвине, разбив о его голову стеклянную вазу
Задержан подозреваемый, который баллонным ключом забил до смерти знакомую пару и вывез их тела в Вологодскую область, чтобы утопить в реке
Безработный выстрелил в прохожего с балкона дома по Богатырскому проспекту
Губернатор Александр Беглов призвал петербуржцев не нарушать режим самоизоляции на майские праздники
В Пулково готовятся встречать самолеты из Индии и Тайланда с петербуржцами на борту
Индекс самоизоляции в Санкт-Петербурге на 2 мая 2020 года: На улицах подозрительно безлюдно