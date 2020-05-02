Режим самоизоляции на даче в Ленинградской области: что можно и что запрещено

ЗАВЕДЕНИЯ НЕ РАБОТАЮТ, ДВА ПОСЕЛКА НА КАРАНТИНЕ

В Ленинградской области с 31 марта 2020 года действует режим самоизоляции из-за пандемии коронавируса. По сей день там закрыты все кафе, бары, рестораны, тренажерные залы и магазины, кроме продуктовых, стройхозтоваров и зоотоваров. Не принимают пациентов в стационарах, фельдшерских пунктах, амбулаториях и поликлиниках, за исключением острых состояний.

Многие жители Санкт-Петербурга на майские праздники отправились на свои дачи в Ленинградской области, в связи с чем у многих возникли вопросы, что же конкретно можно делать, а что нельзя, согласно постановлению правительства. Рассказываем последние новости.

Во-первых, нужно знать, что 30 апреля 2020 года в Первомайском и Пикалево вовсе ввели карантин. Жители обязаны соблюдать режим самоизоляции. Разрешается ходить на работу, в ближайший магазин, выгуливать домашних животных в пределах 100 метра от дома и выносить мусор. Обязательно соблюдать социальную дистанцию.

- Въезд в населенные пункты запрещен для любого транспорта кроме автомобилей местных жителей, доставки товаров и транспорта, обеспечивающего работу предприятий Пикалево и Первомайского. Временно остановлена работа организаций общественного питания, включая услуги на вынос, - сообщают в пресс-службе правительства Ленобласти.

Школы, профессиональные училища, техникумы, вузы и учреждения дополнительного образования продолжают дистанционное обучение. Сотрудники организаций, если это возможно, трудятся на удаленке из дома. А те, кому 65 лет и выше, соблюдают обязательную самоизоляцию. Дома или на даче – неважно. Главное, если уж собрались уехать за город, все покупки сделать в городе и не забыть прихватить с собой паспорт и документ, подтверждающий право собственности или договор аренды на участок (дом). А также полис ОМС и СНИЛС для обращения в амбулаторию. Вдруг понадобится медицинская помощь.

ЧАСТИЧНО ОТКРЫЛИСЬ САЛОНЫ, БАНИ, МАГАЗИНЫ

Не закрывали на карантин аптеки, салоны связи, автозаправочные станции и интернет-торговлю. И при условии регулярной дезинфекции всех помещений и доставки еды в номер не ограничивали деятельность санаториев и баз отдыха.

С каникул вернулись салоны красоты и парикмахерские в Ленинградской области, но работают не все. Запрет по-прежнему действует: в Пикалево, Мурино, Всеволожске, Кудрово, Сертолово, Выборге, Гатчине, Тосно, Янино-1, Новом Девяткино, Щеглово, поселке имени Морозова, деревне Старая, Новосергиевке, Буграх, Гончарово, Первомайском, Рощино.

Бизнесменов обязали проводить дезинфекцию каждые два часа, обеспечить всех сотрудников и клиентов средствами индивидуальной защиты. При входе в парикмахерскую измерять температуру, как работникам, так и посетителям. Обязательно вести список посетителей с указанием даты посещения, ФИО и мобильного телефона. Использовать не более 50% посадочных мест. Оказывать только услуги по уходу за волосами, маникюра и педикюра. Ни каких массажей, депиляций и соляриев.

Бани тоже частично заработали. Разрешили распахнуть двери только там, где нет центрального водоснабжения, а также не зафиксировано ни одного случая COVID-19.

Открылись магазины, торгующие котельным топливом, газом в баллонах, углем, древесным топливом, топливным торфом. Кроме этого, с дистанционной на офисную работу приступили агентства недвижимости. А также офисы, работащие в областях архитектуры и инженерно-технического проектирования, технических испытаний, исследований и анализа.

Задышали свободно и жители 65-летнего возраста и старше. Им теперь официально можно посещать продуктовые магазины и точки с товарами первой необходимости с 8 до 11 утра.

После 12 мая в некоторых районах Ленобласти, не исключают постепенное снятие ограничений, связанных с угрозой распространения коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ленобласти.