Автор сказок, кулинар и педагог: петербуржцы меняют профессию, чтобы не остаться без денег во время пандемии

Эпидемия коронавируса, налетев на петербуржцев, не могла не задеть их трудовую жизнь. От одних это потребовало находчивости – чтобы приспособить свою деятельность под происходящее, а другим подарило новую профессию. Примером тому – наши героини, которые в непростой период умудрились и сохранить заработок, и найти дело по душе.

От музыкальной терапии – к сказкам

До того, как Петербург ушел на самоизоляцию, Алена Нициевская работала музыкальным терапевтом и была волонтером в реабилитационных центрах для людей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов. Сейчас приходить в гости к пациентам нельзя. Проводить групповые занятия тоже. Казалось бы – не беда: переносишь всё в онлайн, и нет проблем! Но, как говорит Алена, в ее работе такой номер не пройдет.

- Вести подобные сессии онлайн практически невозможно, ведь в них важно присутствие "здесь и сейчас" и активное невербальные взаимодействие, - поясняет девушка. – Иначе не тот эффект. Поэтому сейчас я провожу виртуально только индивидуальные занятия. Конечно, зарабатываю я теперь меньше, но для меня в работе главное – качество.

Также Алена регулярно запускает прямые эфиры в Инстаграм, во время которых играет на «язычковом барабане». По отзывам подписчиков девушка поняла – необычная музыка помогает людям расслабиться.

Алена играет на "язычковых барабанах" и планирует открыть онлайн-группу по релаксацииФото: из архива героя публикации

- . Сейчас думаю про удалённую релаксационной работу с группами, - делится она. - Раньше я бы не рискнула попробовать такое, а благодаря эфирам уже получила опыт и знания, которые смогу применить при создании рабочей программы.

Алёна сумела продолжить и волонтерскую деятельность. Она начала записывать музыкальные сказки для детей. Ведь, действительно, что для них может быть увлекательнее, чем волшебство?

- Я примеряла разные варианты, ориентировалась на то, чтобы детям было интересно и легко понимать, - говорит девушка. - А что детям может быть интереснее сказок? Так появилась первая сказка, а дальше все само сложилось. И, конечно же, очень хотелось оставить музыку в работе. Так и получились музыкальные сказки.

Ограничения, которые появились в связи с карантином, только подкинули повод проявить фантазию и «прокачать» свои навыки, уверена Алена. Со своими новыми проектами она не собирается расставаться и после пандемии.

Раньше учила только детей, а теперь и педагогов

Вряд ли школьники задумывались, что когда-нибудь будут учиться, не выходя из дома. Однако это случилось. По-новому теперь приходится работать и учителям, постигая все прелести удаленки и цифровизации, что порой удается с трудом.

В 305-й школе самым продвинутым компьютерным «юзером» оказалась Александра Леженина. Молодая студентка Университета промышленных технологий и дизайна обучает детей изо, технологии и музыки. Но сейчас Саше пришлось немного сменить профиль и заняться обеспечением дистанционного обучения.

- Педагоги в школе, где я работаю, не все умеют пользоваться интернетом, а отчётность (ведомости успеваемости) нужно отсылать родителям, детям, завучу и директору в электронном виде. Этим всем поручили заниматься мне, - рассказывает девушка.

Саша теперь учит не только детей, но и педагоговФото: из архива героя публикации

Новые задачи оказались непростыми: теперь Саша обязана круглосуточно быть на связи с родителями и все время проверять почту, куда приходят выполненные домашние задания. «Их порой шлют и в 2 часа ночи!» - вздыхает девушка. Но и это еще не все: параллельно Александре пришлось заниматься обучением собственных коллег.

- Нужно было освоить Zoom самой и научить им пользоваться двух педагогов. Это вообще что-то запредельное, - говорит Саша.

Однако девушка не унывает: несмотря на все сложности, сейчас ей не нужно ездить на работу и обратно. А это несомненный плюс, ведь дорога, поясняет Александра, каждый день занимает немало времени.

Пельмени по бабушкиному рецепту

Петербурженка Мария Реброва до карантина трудилась автоняней – возила ребенка своих знакомых на занятия по сноуборду и на различные танцевальные и спортивные секции. Когда настала пора самоизолироваться, женщина осталась без работы. В этой сложной ситуации на помощь Марии пришло давнее хобби – кулинария. Нужно было только определиться с блюдом и вспомнить бабушкины рецепты.

- Я очень люблю готовить и настолько же сильно люблю вкусно поесть, - улыбается женщина. – Поэтому решила делать на заказ пельмени и колбаски. Готовлю из говядины, баранины, свинины и индейки. Иногда получается и экзотикой людей побаловать – пельменями из лосятины, бобрятины или щуки.

Мария каждый день радует вкусными блюдами друзей и знакомыхФото: из архива героя публикации

Как признается Мария, доход ее, конечно, уменьшился, ведь люди стали экономить. Однако продажи идут – проводить по несколько часов на кухне приходится каждый день.

Никакой секретной рецептуры у Марии нет. Говорит, берет мясо, добавляет лук и делает все, как учила бабушка. В результате получаются вкусные, ароматные пельмени. Покупатели стряпню Марии хвалят и постоянно приходят за добавкой. Уже даже есть постоянная клиентура. «Их всего трое, зато они верные!», - отмечает кулинар.

Новая «работа» Марию радует. По словам женщины, это и время занять помогает, которого на самоизоляции хоть отбавляй, и остаться без гроша в кармане не дает.