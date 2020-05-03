2020-05-03T10:45:55+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом в Санкт-Петербурге на 3 мая 2020 года составило 295 человек

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Санкт-Петербурге на 3 мая 2020 года
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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"Комсомолка" узнала число заболевших коронавирусом в Санкт-Петербурге на 3 мая 2020 года."Комсомолка" узнала число заболевших коронавирусом в Санкт-Петербурге на 3 мая 2020 года.Фото: Олег ЗОЛОТО
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К сожалению, в Северной столице вновь подтвердили диагноз COVID-19 у множества пациентов. Число заболевших коронавирусом в Санкт-Петербурге на 3 мая 2020 года составило 295 человек. Всего в России опасную инфекцию выявили у 10 633 пациентов.

- Коронавирус найден в 85 регионах. Из них 50,3% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 58 летальных исходов. За сутки в стране полностью выздоровели 1626 человек, - передает всероссийский оперштаб по борьбе с коронавирусом.

В Ленобласти опасная инфекция подтвердилась у 62 человек. Теперь в регионе 1037 жителей с диагнозом COVID-19. Что касается Санкт-Петербурга, то сейчас в городе 5029 горожан, зараженных инфекцией.

Напомним, за второе мая в Северной столице провели обследования на коронавирус у 5379 горожан. В Санкт-Петербурге пока что 3266 изолированных человек. Из них 58 пациентов лежат в обсерваторе, 428 – добросовестно сидят на самоизоляции, а 2780 являются контактными.

ИСТОЧНИК KP.RU

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