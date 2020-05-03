2020-05-03T14:31:54+03:00
Общество

24 пациента с коронавирусом отправили в Ленэкспо

У всех легкая форма инфекции [фото, видео]
Алена ЧИЧИГИНА
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Во временном госпитале в Ленэкспо проходят лечение 24 пациента с легкой формой коронавирусной инфекцииВо временном госпитале в Ленэкспо проходят лечение 24 пациента с легкой формой коронавирусной инфекцииФото: Олег ЗОЛОТО
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Временный госпиталь в Ленэкспо начал свою работу и принял первых пациентов. За три дня туда отправили 24 человека с COVID-19.

- В инфекционном отделении проходят лечение больные с легкой формой коронавирусной инфекции, которые не могут соблюдать режим самоизоляции дома, - сообщили в пресс-службе правительства Санкт-Петербурга. - Они переведены сюда из других стационаров.

В пресс-службе Смольного объяснили, что такой вариант размещения для тех, например, тем, у кого есть пожилые родственники или дети, или тех, кто живет в коммунальных квартирах, где в принципе невозможно по-человечески изолироваться.

«Комсомолка» выяснила детали: все проходит с соблюдением мер безопасности. Проход из зараженной зоны в чистую обеспечивает зона санпропускников. Для оформления историй болезни задействовано 5 автоматизированных мест регистраторов. С помощью модульных перегородок обустроены отдельные боксы на 1-2 человека.

Напомним, во временном госпитале подготовлено 1000 мест Фото: Олег ЗОЛОТО

Напомним, во временном госпитале подготовлено 1000 местФото: Олег ЗОЛОТО

Временный госпиталь оснащен всем необходимым оборудованием, в том числе кислородными концентраторами и компьютерными томографами.

Напомним, во временном госпитале подготовлено 1000 мест. Там оказывают помощь пациентам только с легкой формой коронавирусной инфекции. Если состояние будет ухудшаться, то по решению лечащего врача его на скорой отправят в ближайший перепрофилированный стационар.

- Возможность расширения госпиталя не исключается. Также «Газпром» планирует дополнительно оказать помощь петербургским медикам, - отметили в пресс-службе Смольного.

Журналисты «КП» побывали внутри павильона. Чуть погодя, госпиталь, возведенный за 416 млн рублей, сдали в эксплуатацию при личной проверке губернатора.

В Санкт-Петербурге выставочный комплекс «Ленэкспо» переоборудуют в госпиталь из-за коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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