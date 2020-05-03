Тонущего лосенка-сироту спасли из глубокой канавы в Ленобласти

В Центр помощи диким животным «Велес» пришло пополнение – лосенок-сирота, которого вызволили случайные прохожие из канавы неподалеку от садоводства Ломо в массиве Чаща в Ленобласти. Спаситель животного Александр признался, что он его любимая чудом наткнулись на тонущего малыша. Пара ехала на велосипедах, как вдруг мужчина заметил в канаве торчащую из воды коричневую голову.

Спасенный малыш еле-еле стоял на ножках и дрожал. Фото: vk.com/alexandrgreatestate

- Первое что пришло в голову – собака... Но оказалось, что это совсем маленький лосенок. Замерзший, дрожащий, напуганный, голодный. Вытащил это чудо на сушу, сердце колотилось у обоих. Лосик поначалу даже не мог стоять, видимо все силы оставил в попытках выбраться из водного плена. Все закончилось хорошо, в итоге лосяш встал, дождались волонтеров, малыша забрали в приют. Чудный вечер! – рассказывает Александр в группе «Наша Чаща!» во «Вконтакте» и на своей личной страничке.

Покой и уют малыш в итоге нашел в центре "Велес", а вот судьба его мамы неизвестна. Фото: СОЦСЕТИ

Жители СНТ беспокоятся о судьбе мамы лосенка, поскольку они слышали из леса выстрелы. В «Велесе» у малыша теперь своя уютная «комнатка», но позировать перед камерами волонтеров он еще не готов.

- Знакомьтесь! Стройняшка 2020 года. Мальчик, - коротко познакомили сотрудники «Велеса» нового постояльца со своими подписчиками.