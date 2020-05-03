2020-05-03T17:37:35+03:00
Общество

Катя IOWA призвала записывать видеопоздравления для ветеранов к 9 мая

Присоединиться к акции может любой желающий
Маргарита РЕПИНА
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Катя IOWA поддержала акцию "Доброделов Петербурга". Фото: предоставлено фондом.Катя IOWA поддержала акцию "Доброделов Петербурга". Фото: предоставлено фондом.
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Солистка группы IOWA Екатерина Иванчикова уже не первый раз запускает благотворительные акции вместе с фондом «Доброделы Петербурга», где певица является попечителем. В этот раз она опубликовала пост в инстаграм, где призвала своих подписчиков записать короткое видеопоздравление к 9 мая.

Благотворительный фонд «Доброделы Петербурга» курирует много домов престарелых и домов-интернатов, где находятся участники войны. Из-за карантина в этом году праздник пройдет в закрытой обстановке без посещения волонтеров и детских коллективов. Чтобы хоть как-то поддержать бабушек и дедушек, волонтеры запустили такой флешмоб, а уже 9 мая смонтированное видео презентуют в учреждениях и социальных сетях Присоединиться к акции может любой желающий. Для этого необходимо записать горизонтальное видео с пожеланиями участникам войны на 20-30 секунд. Следующий шаг - отправить поздравление по почте info@dobrodely.ru. При желании публикуйте ваши поздравления в социальные сети и обязательно ставьте хештег #доброделыпобеда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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