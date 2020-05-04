«Ребята, это все не шутки»: миллионер из Петербурга вел дневник борьбы с коронавирусом

«Мир, вероятно, спасти уже не удастся, но отдельного человека — всегда можно». Это фразой из Нобелевской лекции Иосифа Бродского начинает свой рассказ житель Петербурга Максим Левченко. И тут все не случайно. Максим – известный предприниматель, руководит крупными торговыми центрами в обеих столицах. А еще он председатель Попечительского совета фонда музея Иосифа Бродского в Санкт-Петербурге. И слова поэта для него очень важны.

Максим, чей бизнес очень пострадал из-за введенного режима, сам ратовал за то, что все должно поскорее открыться. Легко относился к инфекции, пока она не настигла его самого. Зразе не важно – миллионер ты или мужчина на пенсии. Максим поделился собственным опытом борьбы с коронавирусом, создав небольшой дневник в соцсетях. Приводим самые яркие и интересные моменты из записей.

Максим является председателем Попечительского совета фонда музея Иосифа Бродского в Петербурге. ФОТО: Личный архив

Я В ВИРУС НЕ ВЕРИЛ

В интернете не так много достоверных историй от переболевших, гораздо больше каких-то страшилок о горах трупов в рефрижераторах, складах гробов на ледовых аренах и фото врачей с отекшими лицами. Я расскажу лишь о том, что видел и чувствовал сам. Надеюсь, моя история будет полезной еще и потому, что слышу много разговоров об экономическом кризисе, вызванном не до конца объявленным в России карантином, вижу, что с каждым днем вынужденной самоизоляции растет число скептиков, не верящих в серьезность угрозы, которую таит вирус. Дескать, ни к чему было разводить чрезвычайщину, COVID-19 не страшнее сезонного гриппа или банального ОРВИ. Я тоже позволял себе легкую иронию по поводу избыточности принимаемых мер, но сейчас, проверив болезнь на себе, могу сказать: ребята, это все не шутки. Готов согласиться с врачами, которые работают в переделанных под коронавирус больницах. Они твердят, нет, кричат, что с таким хитрым зверем еще не сталкивались. И умоляют всех оставаться дома, поберечься.

Пару дней назад я вернулся из больницы, где больше недели меня лечили от двустороннего воспаления легких. Два теста на COVID-19 дали отрицательный результат, тем не менее, после первого же КТ врач уверенно поставила диагноз: ковидная пневмония.

Основной вывод Максима: опасен не сам коронавирус, а ковидное воспаление легких, которое провоцирует этот COVID-19. ФОТО: Личный архив

НАЧАЛО

Последние выходные перед Страстной неделей я провел активно. 10-11 апреля гулял по берегу сурового Финского залива в Зеленогорске, продрог под ветром Балтики, потом хорошенько пропарился в баньке, жарил овощи на гриле, пил горячий чаек, читал, писал и работал.

Воскресенье. Вечером стартовал по М-11 в сторону Москву, намереваясь с понедельника плотно заняться текущими делами. Ближе к полуночи добрался до El Rancho – это автомобильный прицеп, установленный на крыше торгового центра и переоборудованный мной под временное жилье. По дороге меня прошибло потом, начался небольшой озноб. Температуры, правда, не было. Я чувствовал сильную усталость, но объяснил это долгой дорогой, все-таки шесть часов в пути. Словом, никакой тревоги не испытал.

Понедельник. Утром проснулся разбитым, чуть болела голова, появился небольшой насморк. Я заставил себя встать и час занимался физкультурой. Более-менее вернул тонус. Целый день активно работал, на аппетит не жаловался. Но к вечеру снова навалилась усталость, зазнобило. Но температура не превышала норму.

Утро вторника встретил с головной болью и ломотой в спине, словно разом «поехали» все мышцы. Опять лечился зарядкой и растяжкой. Но до вечера дотянул с трудом, усталость была больше обычного, поэтому и спать лег пораньше. Заложило нос. Да, и еще из важного: пропали нюансы вкуса и запаха. Полностью обоняние не отшибло, но оно словно притупилось. Нюхаешь вино или виски, а ощущаешь запах спирта – без ароматных ноток. Температура, как и раньше, 36 с копейками. Списал все на легкую простуду, подхваченную на холодном балтийском ветру. Вполне себе логичное объяснение. Решил в офис не ходить и работать дистанционно. К вечеру одолели усталость, апатия и какой-то, простите, тупняк. Читать и писать не получалось - не мог ни на чем сосредоточится. Банально завалился спать.

Среда. Воде стало значительно лучше. Спокойно сделал с утра зарядку, побегал по дорожке и приступил к удаленной работе. Голова и спина болеть перестали. Но остались проблемы с обонянием и вкусом. Решил, что насморк виноват. Вот что значит прогулка вдоль Финского залива! Появился новый симптом: небольшая сдавленность в груди. Но она не мешала дышать. Такое иногда бывает на нервной почве или, если наглотаться пыли. В этот же день выяснилось, что заболевший сотрудник, которого на прошлой неделе я отправил домой с температурой, получил положительный тест на COVID-19. Стало не по себе.

El Rancho – это автомобильный прицеп, установленного на крыше торгового центра и переоборудованный под временное жилье. ФОТО: Личный архив

Четверг. Уже почти все хорошо. Даже насморк прошел. Но дискомфорт и сдавленность в груди оставались. Особенно чувствовалось это при езде на машине. На кочках словно что-то прыгало внутри. При этом никаких проблем с дыханием не возникало. Но ощущение странное. Продолжал промывать нос, пить лимон с медом и имбирем. Всю неделю старался работать из дома, в офис почти не ходил.

В пятницу чувствовал себя хорошо. Чуть подкашливал после спорта, но это быстро прошло. Голова не болела, спина прошла. Только вот обоняние так и не вернулось. По-прежнему списал это на простуду. Небольшая сдавленность в груди тоже сохранилась, но такое бывает.

Суббота. Обошел закрытый из-за пандемии торговый центр в Ростокино. В этом же здании находится частная клиника, в которой есть аппарат для КТ. Подумал: дай-ка схожу на всякий случай, проверю легкие. Позвонил, меня приняли, на входе померили температуру: и опять все было в норме. Медперсонал клиники работал в белых защитных костюмах и масках. Картина напоминала космическую лабораторию из «Звездных войн» Залез в аппарат, все прошло очень быстро, буквально пять минут. Сидел в коридоре, ждал результатов. Вдруг вбежал врач, почти прокричал: «Ну что? У вас двусторонняя вирусная пневмония!» И сообщил, что уже вызвана скорая. Должен признаться, что в этот момент мне стало как-то не по себе. Хотя показалось, что врач была взволнована даже больше, чем я.

Хочу обратить внимание, что у меня нет никаких «отягчающих» заболеваний, про которые часто говорят – диабет, проблемы с сердцем, почками, печенью и другими органами. Нет проблем с иммунитетом. Да и болею я очень редко, а если и простужаюсь, переношу на ногах за несколько дней. И воспаления легких у меня отродясь не было.

ВАЖНО!

Во всем вышеописанном и состоит коварство этого COVID-19. Сам по себе вирус вроде бы и не страшный, болезнь началась почти бессимптомно с признаками легкой простуды. У некоторых, правда, подскакивает температура до 38-39 градусов, начинается ломота, сильная головная боль, лающий сухой кашель, но и в этом случае люди, привыкшие переносить простуды и грипп на ногах, относятся ко всем этим проявлениям как к делу житейскому, дескать, пройдет само. Но опасность в том, что через четыре-пять дней начинается двусторонняя пневмония. А ее не перекашляешь, бегая на работу. Еще особенность, о которой говорят врачи: эту ковидную пневмонию даже опытный терапевт не слышит в обычный фонендоскоп. Определить пневмонию, вызываемую короновирусом, можно лишь с помощью КТ легких. Поэтому в условиях эпидемии этот аппарат стал едва ли не главным инструментом в диагностировании поражения COVID-19. Поэтому мой практический совет: если в этот сложный период простудились, почувствовали какие-то похожие на описанные мною симптомы, лучше не ленитесь и сделайте компьютерную томографию. Это гарантированно даст четкую картину о происходящем.

В больнице миллионер провел чуть больше недели. ФОТО: Личный архив

COVID УРАВНЯЛ ВСЕХ В ПРАВАХ

Скорая приехала быстро. В клинике царила суета, все куда-то звонили, пытаясь мне помочь. Врач скорой поначалу сомневался, стоит ли меня госпитализировать. Больницы переполнены, я не задыхаюсь. Предложил посидеть дома и вызвать терапевта. Потом все же позвонил руководству, описал результаты КТ и получил команду везти меня в больницу. Набрал специальный номер «короновирусного центра». Ожидание ответа заняло примерно сорок минут. Врач объяснил, что это нормально, линия перегружена. Все койки распределяются централизовано, поэтому нет шансов на месте переиграть, куда ехать, даже если согласится главный врач больницы. «COVID уравнял в правах всех пациентов», - доступно растолковал мне врач скорой. Да, не имеет значения, министр вы, олигарх или рабочий, вас повезут туда, где сейчас принимают пациентов с подозрениями на коронавирус.

Я робко поинтересовался: «Может, я все-таки дома посижу, сам полечусь?» Последовал суровый ответ, что поздняк метаться, я уже в надежных руках российской медицины. Дескать, зачем тебе лишние проблемы, парень? У тебя же двухсторонняя пневмония. Три-четыре дня и – легких не будет. Дали место в Первой Градской больнице на Ленинском проспекте, почти в центре. Доехали быстро. Очереди никакой не было. Уже в приемном отделение начался ковидный мир. Все врачи были не только в специальных белых костюмах, но в масках и очках, что усиливало космические ощущения. Меня быстро осмотрели, взяли кровь и мазок на COVID-19.

Экспресс-тест дал отрицательный результат. «Но мы им не верим, – сказал врач из приемного покоя. – Второй результат нужно ждать 72 часа». Через трое суток я узнаю, что и второй, как бы «правильный» тест тоже будет отрицательным. И вот тут еще один важный момент. Имеющиеся на сегодня тесты на COVID-19 не дают стопроцентного результата. Элемент брака по-прежнему высок, и врачи вполне оправданно не верят тестам. Больше полагаются на свой опыт и смотрят на симптомы. Поэтому если у вас отрицательный тест на коронавирус, это еще ничего не значит. Нужно доверять КТ и вирусологам.

В итоге меня определили в отделение, в котором лежали пациенты с обычной пневмонией и те, у кого заподозрили, но пока не доказали COVID-19. Бокс на шесть человек, в палате – трое. Сортир и душ общие. Один сосед сильно кашлял, готовясь к выписке, второй безучастно лежал, глядя в экран смартфона. Условия для городской больницы нормальные, но в них сложно отдыхать, лечиться и работать. С учетом перегрузки в больницах образуется конвейер, нет времени заниматься каждым пациентом в отдельности.

В первую ночь в Лапино Максиму сразу же выдали таблетки и воткнули в руку капельницу, начав лечить. ФОТО: Личный архив

ТРИ БОЛЬНИЦЫ ЗА ДЕНЬ

Мой мессенджер закипал, сообщения сыпались со всех сторон, волновались родные, друзья. В течение нескольких часов выбор был сделан. Друзья не оставили в беде. Мне предложили перевестись в частную клинику Марка Курцера в подмосковном Лапино, которую тоже полностью забронировали под больных с COVID. Еще через пару часов приехала скорая из Лапино. Медбрат Вовчик проводил меня до выхода и передал на руки новым врачам. Наверное, хотел убедиться, что я никуда не сбегу. Так уже ночью пасхального воскресенья я оказался в Подмосковье. Три клиники за день – для человека, не привыкшего плотно общаться с медициной, испытание не из легких. В первую ночь в Лапино мне сразу же выдали таблетки и воткнули в руку капельницу, начав лечить. И это было самое важное. Давали калетру, что используют при лечении ВИЧ, и плаквинил - противомалярийный препарат.

Никто наверняка пока не знает, насколько эффективно работают эти препараты, да и вообще - помогают ли они. Их начали применять еще китайские врачи, заметили в ряде случаев положительный эффект, вот протокол и распространился на весь мир. Но хоть что-то. Напомню, вакцины и лекарства против этого вируса пока нет. Начаты клинические испытания. Обещают только к осени, а то и позже. От воспаления легких давали антибиотики. Ну и, конечно, всякого рода укрепляющие капельницы. Я в обязательном порядке занимался дыхательной гимнастикой.

ОТ ПАЛАТЫ ДО ДОМА

Мое состояние на момент госпитализации врачи оценили как умеренно стабильное. С меня начинали обход. Я организовал в палате командный пункт и работал в перерывах между капельницами, уколами и таблетками.

В больнице я провел чуть больше недели. 26 апреля вечером сделали контрольное КТ, врачи констатировали положительную динамику, легкие стали восстанавливаться, воспаление значительно уменьшилось.

В понедельник 27-го пришел очередной отрицательный тест на COVID-19. Температура, давление, сатурация в норме.

Во вторник 28 апреля меня выписали долечиваться на дому. Велели сохранять полную самоизоляцию, снабдили большим количеством пилюль. Скажу честно, было даже как-то жаль покидать клинику, за неделю я почти врос в палату, ко всему привык, наладил работу мобильного офиса... 28-го я вернулся домой, словно на войне побывал. Рухнул в кровать и заснул без сил.

Экспресс-тест дал отрицательный результат. Но врачи им не верят. ФОТО: Личный архив

ИМБИРЬ С МЕДОМ НЕ ПОМОЖЕТ

Основной вывод: опасен не сам коронавирус, а ковидное воспаление легких, которое провоцирует этот COVID-19. Именно по этой причине везде говорят про ИВЛ, он требуется, когда человек уже не может самостоятельно дышать. Поэтому так важно вовремя, что называется, схватить болезнь и начать лечение. Воспаление развивается стремительно и поражает большой процент легких, и тогда – реанимация. Шансов уже намного меньше. Лечащий врач в Лапино в первый же день рассказала мне, что болезнь иногда идет двумя волнами. Первые пять дней накрывает температура, кашель, затем наступает улучшение, а на десятый день новая атака. В этом и подлость вируса. Его еще только предстоит изучить, как говорится, история пишется здесь и сейчас.

Скептикам хочу сказать: зараза, действительно, опасная, меры предосторожности нужно обязательно соблюдать. Алармистам отвечу, что от COVID-19 человечество точно не вымрет, главное – каждому внимательно относиться к своему здоровью и не лечиться народными средствами, имбирь с медом и лимоном тут не прокатят.

Пусть уж чума ХХI века поскорее заканчивается. А потом вернемся к нормальной жизни. Берегите себя и близких. А если уж заболели, делайте все вовремя, не затягивайте с походом к врачу.