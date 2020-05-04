2020-05-04T11:00:16+03:00
Коронавирус Covid-19

Новые случаи заражения корнавирусом в Санкт-Петербурге на 4 мая 2020 года: Еще 317 человек заболели

Мы собрали все последние новости по заражению коронавирусом в Санкт-Петербурге на 4 мая 2020 года
Лилия КОЗЛОВА
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Новые случаи заражения коронавирусом в Санкт-Петербурге 4 мая 2020 года составили 317 человекНовые случаи заражения коронавирусом в Санкт-Петербурге 4 мая 2020 года составили 317 человекФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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В России обновились данные по ситуации с коронавирусом на 4 мая. Так, в стране заразились еще 10 581 человек. Из них новые случаи заражения корнавирусом в Санкт-Петербурге на 4 мая 2020 года - 317 человека. И того в Северной столице с начала пандемии уже 5346 заболевших.

- Еще у 317 человек за сутки выявлен коронавирус в Санкт-Петербурге. Также 59 человек заболели в Ленинградской области.

Так, с начала эпидемии в Санкт-Петербурге уже выявлено 5346 случаев заражения, в Ленинградской области 1096 человек заболели. Надо отметить, что смертность от вируса в городе и области не высокая, в общей сложности порядка 35 человек.

Напомним, что накануне была зафиксирована вспышка коронавируса в психиатрической больнице имени Кащенко. На этот раз инфекцию подхватили 44 сотрудника и пациента. Совсем скоро их перевезут в другое медучреждение – имени Скворцова-Степанова.

Также в Комздраве рассказали подробности последней смерти от опасной инфекции. Умершим стал пожилой мужчина с хроническими заболеваниями.

ИСТОЧНИК KP.RU

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