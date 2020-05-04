«Врач не могла поставить диагноз»: Медсестру по ошибке внесли в список погибших от коронавируса

56-летняя медсестра больницы Святой Марии Магдалины Елена Суглобова из Санкт-Петербурга попала в список медиков, погибших во время пандемии коронавируса в России. Родственники многих других врачей и медсестер уже подтвердили, что их близкие из этого списка действительно скончались с диагнозом Covid-19. Но вот дочь и муж Елены были сильно удивлены, что медсестра оказалась наравне с ними. Близкие медсестры уверены, что новая инфекция не имеет отношения к смерти Суглобовой.

- Моя мама умерла не от коронавируса, а от пневмонии, из-за халатности врача-терапевта, - рассказала "КП-Петербург" дочь Елены Анна. - У нее не было диагноза коронавирус. У нее была полисегментарная двухсторонняя пневмония, которой она проболела месяц. А терапевт не могла определить диагноз и отправить человека в больницу. Странно, почему она оказалась в этом списке. Коллеги должны знать о ее диагнозе.

Елена Суглобова попала в список врачей, погибших во время пандемии коронавирусаФото: Артем КИЛЬКИН

Родственники Елены, по словам дочери, не хотят делать сенсацию из смерти медсестры. Поэтому просят не распространять недостоверную информацию о коронавирусе у Суглобовой. По их словам, гибелью должны заняться правоохранительные органы.

- Не в моей компетенции судить о работе врачей, лечивших маму, этим будет заниматься прокуратура, - подытожила Анна.

Такого же мнения придерживается и муж Елены. В разговоре с корреспондентом "КП" Александр Суглобов попросил "не раздувать" информацию о смерти.

Елена Суглобова была ветераном отделения анестезиологии и реанимации Детской больницы Святой Марии Магдалины.

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