2020-05-04T21:26:55+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Санкт-Петербурге, последние новости на 5 мая 2020 года: Три новых смерти и открытие стационара для детей с инфекцией

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на 5 мая 2020 года
Лилия КОЗЛОВА
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Последние новости о коронавируса в Санкт-Петербурге на 5 мая 2020 годаПоследние новости о коронавируса в Санкт-Петербурге на 5 мая 2020 годаФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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“Комсомолка” продолжает следить за коронавирусом в Санкт-Петербурге. Последние новости на 5 мая 2020 года: еще у 317 человек подтвердился опасный диагноз. Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге 5346 случаев заражения COVID-19. Выздоровели 1197 человек. Умерло 37 человек, трое из них за последние сутки.

- Мужчина 57 лет скончался в Городской многопрофильной больнице №2. Женщины 63 и 87 лет – в Госпитале для ветеранов войн. У всех были различные хронические заболевания, - рассказали в комитете здравоохранения.

Также в Санкт-Петербурге детская городская больница Святой Ольги начала принимать детей с контактом по коронавирусной инфекции. В ней находятся 45 детей с ОРВИ и 8 с пневмониями. На лечении сейчас находятся пять таких детей. Ожидается поступление еще пяти. Больных с установленным диагнозом COVID-19 на сегодняшний день в больнице нет.

Кроме того, в роддоме № 16 находятся 9 беременных женщин с коронавирусом. Всего в Петербурге коронавирус был выявлен у 38 беременных женщин. Бессимптомные пациентки лечились дома. Две женщины в тяжелом состоянии находились на аппаратах ИВЛ в больнице имени Боткина. Сейчас их состояние улучшилось.

Несмотря на то, что вскоре в Петербурге начнут снимать режим самоизоляции, планы на отпуск пока что не стоит строить. По словам аналитиков, после 12 мая нас с большой долей вероятности будет ждать очередное продление карантинных мер.

ИСТОЧНИК KP.RU

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