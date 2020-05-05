2020-05-05T12:51:38+03:00
Происшествия

Под Санкт-Петербургом на 1100 квадратных метрах горела фабрика, где хотели шить защитные маски

Огонь уничтожил склад производства нетканных материалов [видео]
Петр КИБЕР
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В Гатчинском районе Ленобласти ночью горела фабрика нетканных материалов. Фото: vk.com/magistral_antropshinoВ Гатчинском районе Ленобласти ночью горела фабрика нетканных материалов. Фото: vk.com/magistral_antropshino
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Крупный пожар произошел в ночь на вторник в Гатчинском районе Ленинградской области. Около половины двенадцатого в стальном ангаре, где хранилась продукция производства и запасы нетканных материалов, вспыхнул огонь. Пламя распространилось моментально и к моменту прибытия пожарных полыхало почти все здание.

- В 23:30 4 мая 2020 года в дежурную часть МЧС по Ленинградской области поступило сообщение о пожаре о пожаре на улице Антропшинская в городе Коммунар, - сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

На месте происшествия примчались три дежурные смены: 42-й и 103-й пожарно-спасательных частей Ленинградской области и 49-й пожарно-спасательной части Санкт-Петербурга.

В Ленобласти произошел пожар на фабрике нетканых материалов.

К этому моменту горело около тысячи квадратных метров, и огонь мог перекинуться с ангара на соседнее нежилое здание. В 00:27 общими усилиями городских и областных пожарных возгорание было локализовано на площади 1100 квадратных метров.

А еще через полчаса, в 00:52, пожар был полностью ликвидирован.

Учитывая, что ЧП произошло ночью в выходной, то людей на производстве не было. Также нет сведений и о пострадавших среди спасателей.

Работы на месте пожара продолжаются, его причины устанавливают дознаватели.

По предварительной информации, именно на этой фабрике с мая собирались производить защитные маски.

- Сложная эпидемиологическая ситуация не могла не затронуть и нашу фабрику. На данный момент все менеджеры работают удаленно и остаются на связи. Мы принимаем заказы и не приостанавливаем работу производства. Кроме того, в мае будет запущена линия по производству одноразовых медицинских масок, - говорится на сайте фабрики "Фанема".

Однако теперь эти планы могут быть скорректированы.

Пожар в Ленобласти на фабрике нетканных материалов.Видео: vk.com/spb_today / Марина Патрина

ИСТОЧНИК KP.RU

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