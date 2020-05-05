В Петербурге умерла медсестра НИИ скорой помощи имени Джанелидзе

Еще одна смерть медработника во время пандемии коронавируса подтверждена в Санкт-Петербурге. В НИИ скорой помощи имени Джанелидзе умерла медсестра травматологического отделения, которая до этого была госпитализирована. Информацию подтвердил главврач клиники Антон Повзун.

- Да, медсестра отделения травматологии скончалась после госпитализации. Смерть наступила 2 мая. Диагноз раскрывать мы не имеем права, - сообщил корреспонденту «КП-Петербург» главный врач НИИ Джанелидзе.

Отметим, что в самом конце апреля в клинике была выявлена вспышка коронавируса. Только по официальным сообщениям Комитета по здравоохранению заболели 111 медиков из числа персонала. Неофициальные источники сообщали о 243 зараженных.

О ситуации в медучреждении «Комсомолке» анонимно рассказала одна из медсестер НИИ Джанелидзе. По ее словам, руководство просто недооценило опасность распространения вируса.

Ранее от коронавируса умерла 56-летняя операционная сестра НИИ Валентина Шужина, проработавшая здесь около 30 лет. В конце марта нее одновременно диагностировали тяжелый рак желудка и COVID-19. В середине апреля больную перевели в Госпиталь для ветеранов войн, который перепрофилирован для инфекционных больных, а 18 апреля пациентка скончалась.

Напомним, что 5 мая стало известно о смерти 67-летнего старшего врача Городской станции скорой помощи Санкт-Петербурга Владимир Манькович. Его имя и имя медсестры травматологии НИИ имени Джанелидзе пополнило «Список памяти» медиков, умерших во время пандемии коронавируса.