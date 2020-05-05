2020-05-05T16:35:38+03:00
Общество

Обязательный масочный режим введен в семи районах Ленинградской области: Где с 5 мая 2020 года нужно носить маски в период коронавируса

По распоряжению губернатора в Мурино, Кудрово и семи районах Ленинградской области с 5 мая 2020 года нужно носить маски в период коронавируса [видео]
Петр КИБЕР
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С 5 мая в семи районах Ленобласти введен обязательный масочный режим.С 5 мая в семи районах Ленобласти введен обязательный масочный режим.Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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5 мая губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко впервые вышел на работу после двухнедельного режима самоизоляции, введенного из-за коронавируса у одного из чиновников областной администрации. И тут же, первым решением глава региона ввел жесткий и обязательный масочный режим в семи районах области. С 5 мая 2020 года носить в Ленинградской области в период коронавируса обязаны все жители, при появлении в общественных местах, транспорте и магазинах. В список попали и Кудрово с Мурино.

- Уважаемые жители Ленинградской области, благодарю всех, кто поддерживал меня эти две недели. Сразу хочу сказать, что правительство приняло решение ввести обязательное ношение масок в отдельных районах региона, - заявил в обращении, опубликованном в его «Инстаграме», Александр Дрозденко.

В список попали семь районов, эпидемиологическая ситуация в которых, самая неблагоприятная. Это Бокситогорский, Выборгский, Всеволожский, Гатчинский, Ломоносовский, Приозерский и Тосненский районы.

Теперь следить за порядком здесь придется с удвоенной силой. Особенно учитывая, что почти во всех районах есть крупные центры, такие как Выборг, Тосно, Гатчина. А во Всеволожском районе – сразу три «мегаполиса» - Всеволожск и соседние с Петербургом Мурино и Кудрово.

В последних живет и множество петербуржцев, лишь недавно ставших областными жителями. При этом работают они в Северной столице. Теперь, возвращаясь, скажем, в Мурино, при подъезде к метро «Девяткино» им придется надевать на лицо маску.

Одним из первых вопросов, возникших у жителей после слов губернатора, стала проблема с наличием такого количества масок.

Но есть и хорошая новость. Те районы, которые не попали в список, могут надеяться на послабление карантинного режима уже с 12 мая.

Напомним, за сутки в Ленобласти заболели коронавирусом 53 человека, общее число достигло 1149 случаев.

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В Мурино, Кудрово и семи районах Ленинградской области ввели обязательный масочный режим
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ИСТОЧНИК KP.RU

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