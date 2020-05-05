Электрички забиты, народ гуляет по городу: индекс самоизоляции в Петербурге 5 мая рухнул «ниже плинтуса»

5 мая столбик термометра в Петербурге поднялся до +16 градусов (на солнце было еще теплее), а индекс самоизоляции, в противовес, рухнул «ниже плинтуса». В нерабочий вторник на улицах города было полно людей, которые любовались цветущей сакурой, играли в футбол, гуляли или сидели за выносными столиками ресторанов. Некоторые решили рвануть на дачи и под завязку набились в пригородные электрички. А другие поехали обратно, ведь многим 6-го числа на работу.

- Электричка Луга-Санкт-Петербург. Дистанция и самоизоляция налицо, - пишут пассажиры, опубликовавшие видео в паблике «Неизданное. ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Правда причиной столпотворения стали и отмены в расписании, что, впрочем, не улучшает ситуацию.

Электричка Луга-Петербург, набита пассажирами во время карантина.Видео: vk.com/unreleased_dtp

- Ну вот куда эти люди едут? Ни масок, ничего....всем ******* (все равно – прим. ред.). Надо составлять списки кому пофиг, и когда они заболеют, то не вызывать им врача. Пусть сами лечатся. Надоели; Стадо дебилов, не понимают что вирус - не шутка. Вот из-за таких я уже 10-й день лечусь, - пишут в соцсетях возмущенные петербуржцы.

Не больше понимания вызывали компании на детских площадках, которые интеллигентно разгоняла полиция. Или массовые спортивные поединки.

- Гости из солнечных республик гоняют мяч на площадке лицея 470, - пишет в соцсетях другой горожанин.

Сад Дружбы на Литейном проспекте, где зацвела сакура, и вовсе стал местом паломничества любителей селфи. Компанию им составляли и пенсионеры, греющиеся в лучах солнца на лавочках.

Ни страх заболеть, ни сигнальная лента никого не остановили.Фото: Артем КИЛЬКИН

На Крестовском острове и вовсе был импровизированный «октоберфест» за выносными столиками ресторанов.

А тем временем, рейтинг самоизоляции падал до отметки в 2,7 балла, что означает «на улицах очень много людей». Результат таких гуляний станет известен через две недели, за который коронавирус проходит инкубационный период. Остается надеяться, что майские праздники не приведут к вспышке заболевания в Петербурге.