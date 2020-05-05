Блогеров, жаривших шашлык на Сенной площади в центре Петербурга, привлекут к ответственности

Петербургские полицейские нашли и задержали двух блогеров, которые хайпа ради решили пожарить шашлыки в самом центре Санкт-Петербурга. Место два парня и девушка выбрали историческое – Сенная площадь, где в царские времена проводились публичные наказания. Сейчас, правда, кнутом никого не бьют, но и разводить мангал на брусчатке – тоже перебор. Впрочем, на что не пойдешь ради популярности?

- Это жестко, конечно, но я сделаю, - ответил на вызов подписчиков своего «Инстаграма» один из блогеров и, прихватив девушку, пару друзей и мясо на шампурах вышел в центр Петербурга.

Видео с шашлыками появилось в соцсетях 3 мая, и тут же вызвало волну возмущения. Дело дошло до полиции и уже 5 мая обоих любителей жареного мясца привезли в отделение.

- В ходе проверки установлено, что инцидент произошел 2 мая около 17.30 на Сенной площади. Оперативно были определены личности двух молодых людей, принимавших участие в запечатленных событиях. Ими оказались 28 и 27-летние жители города Боровичи Новгородской области, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В отделении выяснилось, что у старшего из новгородцев 5 мая был день рождения. Его он провел в увлекательной беседе с полицейскими и написании объяснительных.

А подарком на праздник стали три протокола по административным статьям за мелкое хулиганство (до 15 суток ареста), нарушении пожарной безопасности (до 4 тысяч рублей штрафа) и - вишенка на торте - нарушение ограничительных мер в период пандемии. Шашлыки полиция приравняла к проведению массового мероприятия. За это виновнику торжества грозит штраф в размере до 30 тысяч рублей.

Точную меру «поздравления» определит уже суд.