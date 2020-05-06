2020-05-05T21:53:19+03:00
Общество

Коронавирус в Санкт-Петербурге, последние новости на 6 мая 2020 года: Смерть врача, медсестры, двух санитарок и новый закрытый на карантин роддом

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на 6 мая 2020 года
Петр КИБЕР
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Оперативный штаб по коронавирусу в Петербурге привел новые данные о ситуации на 6 мая.Оперативный штаб по коронавирусу в Петербурге привел новые данные о ситуации на 6 мая.Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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«Комсомольская правда» продолжает следить за ситуацией с коронавирусом в Санкт-Петербурге и информировать своих читателей. Последние новости на 6 мая 2020 года: за последние сутки коронавирусной инфекцией в городе заболели еще 226 человек. Общее количество зараженных с начала пандемии составило 5572 человека. Из них выздоровели 1468 человек. Смертельных случаев с начала пандемии 37 человек. При этом Смольный подтвердил еще четыре смерти среди медиков, которые произошли от коронавируса.

- В эти дни, когда наш город, как и весь мир борется с пандемией, особенно тяжело терять тех, кто посвятил себя спасению жизни людей. Ушедшие честно и добросовестно выполняли свой долг. В их семьи пришло большое горе. Желаю родным душевных сил и стойкости, чтобы пережить горечь потери самого близкого человека, - приводит слова губернатора пресс-служба Смольного.

Речь идет о двух санитарках НИИ имени Вредена Юлие Ясюлевич и Татьяне Канкиа, а также о смерти врача Городской станции скорой помощи Владимира Малькевича и медсестры НИИ имени Джанелидзе Ольги Новиковой, о которых стало известно 5 мая

Александр Беглов позвонил родным всех четверых медработников и выразил им глубокие соболезнования от имени города. Губернатор пообещал, что Петербург будет помнить каждого медика, погибшего во время пандемии.

Также 5 мая стало известно о закрытии на карантин почти всего Роддома номер 6 имени Снегирева. Здесь у пациентки, доставленной на экстренные роды, успешно родившей малыша и выписанной домой подтвердили коронавирус. Теперь единственный роддом города, где принимали женщин с патологией крови, работает лишь как женская консультация и на выписку. Родильное отделение и отделение патологии закрыто на прием.

Но были и хорошие новости. Так, впервые с начала пандемии, в Петербурге число выздоровевших за сутки пациентов (271) превысило количество заразившихся коронавирусом (226).

Правда почувствовавшие тепло и весну горожане устремились гулять, чем обрушили индекс самоизоляции в Петербурге. Если это приведет к всплеску заражений, то послаблений с 12 мая ждать не стоит. А будет как в семи районах Ленобласти, где с 5 мая ввели обязательный масочный режим.

Зато даже карантин сподвигает петербуржцев на творчество. Благодаря неизвестному художнику в Пискаревском парке появился памятник самоизоляции. С котиком.

ИСТОЧНИК KP.RU

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