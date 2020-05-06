2020-05-06T12:03:08+03:00
Общество

В новый состав Общественной палаты Петербурга вошли Георгий Вилинбахов, Александр Ходачек и Николай Буров

В течение ближайших трех лет они и их соратники будут выполнять роль «мостика» между горожанами и властью
Маргарита РЕПИНА
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Финальный этап голосования по кандидатурам прошел 27 апреля. Фото предоставлено Общественной палатой Санкт-Петербурга.Финальный этап голосования по кандидатурам прошел 27 апреля. Фото предоставлено Общественной палатой Санкт-Петербурга.
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В Петербурге окончательно сформирован новый состав Общественной палаты. Ее членами стали видные деятели культуры, искусств, спорта и бизнеса. Много лет эти люди работали на благо Северной столицы. Теперь они продолжат трудиться над экономическим и социальным развитием города в новом статусе.

«ОЩУЩАТЬ, ЧТО ВОЛНУЕТ ГОРОЖАН»

Прием заявок от кандидатов в Общественную палату Петербурга стартовал во второй половине февраля. По правилам претендовать на членство в организации могут только совершеннолетние жители города. Самовыдвижение невозможно: документы принимали только от общественных объединений, фондов, учреждений.

- В Общественной палате всегда работали авторитетные, ответственные, знающие город люди. Впереди, безусловно, много работы. Нужны изменения, новые мысли, свежие идеи, привлечение новых инициативных людей, - подчеркнула после старта приема заявок председатель Общественной палаты Петербурга Нина Кукурузова. - Важно, чтобы человек не просто ориентировался в проблемах города, но и ощущал на кончиках пальцев, что волнует горожан, что наболело.

По закону формирование нового состава проходило в три этапа. В начале апреля кандидатуры трети членов - 21 человека - утвердил губернатор города Александр Беглов. Ими стали петербуржцы, которых выдвинули общероссийские и межрегиональные общественные объединения. В их число вошли исполнительный директор «ОДК-Климов» Александр Ватагин, заместитель генерального директора по научной работе Государственного Эрмитажа Георгий Вилинбахов, директор Юсуповского дворца Нина Кукурузова, народный артист России Николай Буров, президент НИУ «Высшая школа экономики» в Санкт-Петербурге Александр Ходачек.

Еще 21 кандидатуру от региональных общественных объединений утвердили в Заксобрании. Благодаря парламентариям в палату вошли председатель Санкт-Петербургского отделения Союза журналистов России Дмитрий Шерих, председатель совета Академической гимназии № 56 Майя Пильдес, директор ГТРК «Санкт-Петербург» Виталий Волков, председатель Всероссийского общества автомобилистов Валерий Солдунов, генеральный директор театра-фестиваля «Балтийский дом» Сергей Шуб и другие.

ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ НЕ ЗА ГОРАМИ

Окончательный состав стал известен 27 апреля. Новые члены Общественной палаты сами определились с именами будущих соратников. Они провели голосование по кандидатурам, выдвинутым от местных общественных объединений. Из-за пандемии заседание проходило в формате без единовременного сбора. Однако это не помешало выбрать недостающую треть организации. После голосования к палате присоединились руководитель региональной спортивной Федерации дзюдо Петербурга Михаил Рахлин, главный научный сотрудник ФГБУН «Институт мозга человека имени Бехтеревой РАН» Татьяна Трофимова, а также директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников.

Всего в палату вошли 63 человека. До конца мая они должны встретиться на первом заседании, которое пройдет под руководством главы города. На встрече планируется определить руководящий состав палаты на ближайшие три года. При этом 2020 год станет для общественников Петербурга юбилейным. Осенью исполнится ровно двадцать лет, как был созван первый Общественный совет. Тогда в него вошли сто самых уважаемых жителей города: директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, писатель Даниил Гранин, артист Кирилл Лавров, создатель кабельного ТВ в СССР Алексей Козырев и другие. Впоследствии петербургские наработки были взяты за основу при формировании Общественной палаты России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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