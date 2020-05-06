Петербуржцы выразили благодарность курьерам, врачам, персоналу магазинов, водителям, работающим во время коронавируса

Жители Санкт-Петербурга ежедневно выражают огромную благодарность тем, кто продолжает работать в условиях тяжелой эпидемиологической обстановки. В апреле 2020 года в Северной столице появилась масштабная рекламная кампания в поддержку людей во время COVID-19, которую запустил сервис по доставке еды Dostaевский. Идея проекта dostaвляем_благодарность – высказать благодарность всем, кто несмотря на сложности продолжает работать и поддерживать всех местных жителей.

– Этой акцией мы хотели поддержать всех людей и высказать слова благодарности на многомиллионную аудиторию. Пока большинство из нас остаётся дома, есть те, кто продолжает работать, несмотря ни на что. И мы им очень благодарны. Мы получили несколько сотен обращений со словами «спасибо» курьерам, врачам, персоналу магазинов, водителям, и это действительно вызывает восхищение, – поделился директор компании Владимир Овелян.

В начале апреля на официальной странице инстаграм Владимир Овелян записал видеообращение со словами благодарности людям, которые несмотря на тяжелые условия во времена коронавируса продолжают работать и не теряют веру в лучшее. Аудитория подхватила идею и спустя несколько часов во всех социальных сетях стали появляться комментарии со словами “спасибо” и хештегом #dostaвляем_благодарность.

Сейчас по всему городу можно найти именные благодарности тех, кто активно оставлял комментарии. По словам представителей компании, вместо рекламных баннеров они решили разместить настоящие, искренние пожелания реальных людей, которые позволят улыбнуться и дадут понять, что несмотря на сложности – вместе мы справимся со сложными временами.