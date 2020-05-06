Первая очередь инвест-отеля IN2IT возведена под крышу

Первая очередь инвест-отеля IN2IT («Интуит»), который девелоперская группа PLG строит в Московском районе Санкт-Петербурга, возведена под крышу. Готовность объекта составляет более 70%.

В период самоизоляции строительные работы ведутся в полном объеме. Закрыт контур здания: завершены работы по устройству кровли, выполнено остекление. В данный момент идет устройство сетей пожаротушения, кирпичных перегородок, систем отопления, водоотведения и электроснабжения. Ведутся работы по устройству стяжки пола, системы вентиляции, ограждений лестничных маршей, а также фасадные работы – устройство штукатурного и вентилируемого фасадов.

Фото предоставлено девелоперской группой PLG.

Кроме того, в первой очереди «Интуит» завершается отделка шоурумов, которые будут доступны для посещения уже в июне.

- Нашим приоритетом по-прежнему остается сохранение темпов строительства. Нам удалось обеспечить непрерывную работу строительной площадки в условиях карантина, своевременность поставок – все работает в штатном режиме. Карантинные меры не повлияли на запланированный срок ввода в эксплуатацию первой очереди «Интуита» в IV квартале 2020 года, – прокомментировала генеральный директор PLG Марина Павлюкевич.

Фото предоставлено девелоперской группой PLG.

До конца режима самоизоляции отдел продаж PLG работает в режиме онлайн: консультации клиентов ведутся с помощью любых удобных для них средств связи. Если клиент определился с выбором, с ним подписывается договор с помощью курьерской службы, далее документ подается на электронную регистрацию. На сегодняшний день реализовано 75% номерного фонда первой очереди инвест-отеля.

Фото предоставлено девелоперской группой PLG.

Окончание строительства первой очереди инвест-отеля IN2IT намечено на IV квартал 2020 г. На площадке второй очереди IN2IT завершаются работы нулевого цикла. Следить за ходом строительства «Интуита» вы можете на официальном Youtube-канале компании.