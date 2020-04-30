Tork запустил программу на тему COVID-19 «Безопасность на рабочем месте»

К Всемирному дню гигиены рук 5 мая торговая марка Tork компании Essity запустила программу «Безопасность на рабочем месте: как защитить себя от COVID-19», чтобы выразить признательность и поддержать медицинских работников на передовой линии борьбы с новым коронавирусом.

На протяжении многих лет гигиена рук оставалась важнейшей защитой от распространения вирусов. Поэтому программа Tork включает в себя материалы с рекомендациями по улучшению гигиены рук и уборки рабочих поверхностей, а также советы, как правильно организовать пост для мытья рук и разместить диспенсеры с мылом и бумажными полотенцами.

Программа «Безопасность на рабочем месте: как защитить себя от COVID-19», разработанная Tork, направлена на поддержку людей, борющихся с COVID-19, таких как медицинские работники, клининговый персонал и сотрудники экстренных служб. Новая программа для повышения общего уровня гигиены на рабочем месте доступна бесплатно для скачивания на официальном сайте Tork.

Фото предоставлено компанией Essity.

- Согласно данным ВОЗ, чистота рук для медицинских работников является ключевым фактором, помогающим остановить распространение вирусов и инфекций, а это значит, что гигиена рук сейчас критически важна. В знак поддержки сотрудников медицинских учреждений и клининговых служб мы запустили программу «Безопасность на рабочем месте: как защитить себя от COVID-19, - говорит Максим Барков, коммерческий директор профессионального ассортимента Tork компании Essity.

Согласно глобальному исследованию среди медицинских работников, одна из самых распространенных жалоб от них относительно обучения гигиене рук заключается в том, что они получают только теоретические знания (21%). Для внедрения более практического подхода торговая марка Tork также создала специальное приложение Tork VR Clean Hands Training. Информацию о том, как использовать это бесплатное приложение, можно найти в материалах программы «Безопасность на рабочем месте: как защитить себя от COVID-19» .

ФОТО предоставлено компанией Essity.

- Люди на передовой линии, будь то медсестры, врачи, клининговый персон или сотрудники экстренных службы, сегодня выполняют невероятно сложную работу. Как поставщик профессиональной гигиенической продукции и услуг, мы рады предоставить им программу «Безопасность на рабочем месте: как защитить себя от COVID-19». Для нас это один из способов поддержать медицинских работников, чтобы они могли защитить себя и своих пациентов в этот сложный период, — комментирует Максим Барков.