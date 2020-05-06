2020-05-06T13:16:30+03:00
Общество

В Петербурге снесли «Памятник самоизоляции» с запертым в кубе человеком

Арт-объект работы неизвестного автора простоял в Пискаревском парке всего сутки
Петр КИБЕР
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В Петербурге коммунальщики снесли "Памятник самоизоляции". Фото: vk.com/spb_todayВ Петербурге коммунальщики снесли "Памятник самоизоляции". Фото: vk.com/spb_today
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Коммунальщики Калининского района Санкт-Петербурга при помощи крепких рук и болгарки за пару минут снесли «Памятник самоизоляции», установленный накануне в Пискаревском парке. Арт-объект работы неизвестного художника простоял нетронутым чуть меньше суток, но уже успел завоевать любовь горожан. Впрочем, чиновники их восторга не разделили.

- Металлическая конструкция, которую вчера незаконно установили в Пискаревском парке, сегодня была демонтирована. На место выехала бригада садово-паркового предприятия «Калининское» и с помощью болгарки срезала трубу у основания, - сообщает пресс-служба Комитета по благоустройству Санкт-Петербурга.

Сама работа называлась (уже в прошедшем времени) «Самоизоляция 2020» и представляла собой стальной куб, в котором упершись ногой в стену сидит человек, а рядом с ним тяготы карантина переживает и его кошка.

Арт-объект простоял в Пискаревском парке меньше суток. Фото: vk.com/spb_today

Арт-объект простоял в Пискаревском парке меньше суток. Фото: vk.com/spb_today

Творение символизировало людей, которые вынуждены проводить режим самоизоляции в четырех стенах своего жилища. Впрочем, некоторые горожане иронично назвали его «памятником квартирам-студиям».

О появлении памятника чиновники узнали из СМИ и тут же известили о самовольной конструкции полицейских. Но поскольку металлическое изваяние ущерба парку не нанесло, то заявления писать никто не стал.

Поверженный коммунальщиками памятник был брошен в кузов трактора и увезен в неизвестном направлении.

Напомним, что в начале апреля в Петербурге появилось граффити «Не выходи из комнаты» с портретом поэта Иосифа Бродского, также посвященное самоизоляции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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