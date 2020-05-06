В Петербурге снесли «Памятник самоизоляции» с запертым в кубе человеком

Коммунальщики Калининского района Санкт-Петербурга при помощи крепких рук и болгарки за пару минут снесли «Памятник самоизоляции», установленный накануне в Пискаревском парке. Арт-объект работы неизвестного художника простоял нетронутым чуть меньше суток, но уже успел завоевать любовь горожан. Впрочем, чиновники их восторга не разделили.

- Металлическая конструкция, которую вчера незаконно установили в Пискаревском парке, сегодня была демонтирована. На место выехала бригада садово-паркового предприятия «Калининское» и с помощью болгарки срезала трубу у основания, - сообщает пресс-служба Комитета по благоустройству Санкт-Петербурга.

Сама работа называлась (уже в прошедшем времени) «Самоизоляция 2020» и представляла собой стальной куб, в котором упершись ногой в стену сидит человек, а рядом с ним тяготы карантина переживает и его кошка.

Арт-объект простоял в Пискаревском парке меньше суток. Фото: vk.com/spb_today

Творение символизировало людей, которые вынуждены проводить режим самоизоляции в четырех стенах своего жилища. Впрочем, некоторые горожане иронично назвали его «памятником квартирам-студиям».

О появлении памятника чиновники узнали из СМИ и тут же известили о самовольной конструкции полицейских. Но поскольку металлическое изваяние ущерба парку не нанесло, то заявления писать никто не стал.

Поверженный коммунальщиками памятник был брошен в кузов трактора и увезен в неизвестном направлении.

Напомним, что в начале апреля в Петербурге появилось граффити «Не выходи из комнаты» с портретом поэта Иосифа Бродского, также посвященное самоизоляции.