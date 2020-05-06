«Люди дома без работы, а мы танцуем с мясом»: Блогеров, пожаривших шашлыки на Сенной площади, оштрафовали на 50 тысяч рублей

В Санкт-Петербурге суд определился с наказанием для блогеров, устроивших пикник прямо на Сенной площади в период самоизоляции. Двое парней с девушкой принесли мангал в центр города и пожарили на нем шашлыки. Все происходящее они сняли на видео, которое быстро разлетелось по Интернету. На ролике парни едят мясо прямо с шампуров и пританцовывают под песню: «Коронавирус-коронавирус, уходи с нашего района».

Снятое блогерами видео разделило россиян на два лагеря. Одни повеселились при просмотре, другие раскритиковали парней. Шквал негатива вылился на авторов ролика в социальных сетях. К делу сразу же подключились и сотрудники полиции, которые быстро установили героев. Ими оказались двое жителей Петербурга: 28-летний Алексей и 27-летний Далгат. К слову, Лешу силовики задержали прямо в день его рождения. Вместо того, чтобы отметить этот праздник дома с родными, парню пришлось поехать в полицию и давать объяснения.

Парни извинились за свой поступок Фото: vk.com/bro53

- Возбуждены административные дела о мелком хулиганстве, нарушении пожарной безопасности и ограничительных мер в период пандемии (проведение массового мероприятия), - сообщают в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

К слову, по словам парней, суд по трем административным протоколам уже состоялся. И штраф они получили внушительный.

- Штраф дали мне и другу по 25 тысяч рублей, - рассказал «КП-Петербург» Алексей. – Я сам предприниматель, занимаюсь починкой телефонов и ноутбуков. А у моего друга основной доход от блогерства. Поэтому по нему такая сумма серьезно ударит. Вообще мы не думали, что будет такой резонанс. Видео разошлось по всем каналам. Это было неожиданно. Мы просто хотели поднять настроение себе и нашим подписчикам. Некоторым подняли. Но сейчас стыдно, конечно. Извиняемся перед участковыми. Им тоже прилетело из-за нас.

Блогер пожарил шашлыки в центре Санкт-Петербурга на Сенной площади.Видео: endigo_music

К слову, прохожие, по словам молодых людей, реагировали на них без агрессии.

- Мы не хотели устраивать провокацию, - поясняет Алексей. – Прохожие радостные были, веселые, пальцы вверх поднимали. Ни одного плохого отзыва не было. Негатив был только в Сети. Люди сидят дома без работы, на карантине. И мы такие танцуем с шашлыками. Естественно, это вызвало гнев.

ОФИЦИАЛЬНО

- Октябрьский районный суд привлек к административной ответственности Далгата Раджи и Алексея Ушакова, - пояснили в Объединенной пресс-службе судов Петербурга. - Суд переквалифицировал их действия на ч.1 ст.20.6.1 КоАП РФ и назначил каждому штраф в 25 тысяч рублей. В суде Раджи и Ушаков вину признали, раскаялись, принесли извинения, в том числе сотрудникам полиции за доставленные неудобства. Пояснили, что не хотели такого резонанса.

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