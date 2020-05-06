2020-05-06T14:25:24+03:00
Общество

«Главное не контактировать»: петербуржцам разрешили смотреть салют на День Победы

Фейерверк, по традиции, дадут 9 мая у стен Петропавловской крепости
Алина ЧЕМЕРИС
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Петербуржцам не запретят смотреть салют на улице, однако все же жителей просят остаться домаПетербуржцам не запретят смотреть салют на улице, однако все же жителей просят остаться домаФото: Александр ГЛУЗ
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Праздничный салют, посвященный 75-летию Победы, петербуржцы все же смогут посмотреть. Фейерверк состоится в 22.00 у стен Петропавловской крепости. Об этом рассказал председатель комитета по социальной политике Александр Ржаненков на пресс-конференции, посвященной торжественным мероприятиям, которые пройдут 9 мая в Северной столице.

- Люди смогут посмотреть салют прежде всего из окон, - отмечает он. – Кто-то же все-таки выходит на улицы. И в этом случае необходимо жесточайшим образом соблюдать все необходимые условия: быть в маске, держать дистанцию, не контактировать с людьми.

Однако, по словам Александра Ржаненкова, лучше всего в этот день остаться дома и, если нет возможности любоваться салютом с балкона, смотреть его по телевизору – фейерверк будут транслировать городские каналы.

Кроме того, 9 мая в городе на Неве, чтобы почтить память участников Великой Отечественной войны, зажгут Ростральные колонны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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