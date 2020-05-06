С началом дачного сезона в электричках и на вокзалах Петербурга усилили меры дезинфекции

Дезинфекция на петербургских вокзалах уже больше месяца идет в усиленном режиме из-за коронавируса. И эти меры не время останавливать, ведь как раз сейчас начался дачный сезон. Многие петербуржцы отправились на самоизоляцию в область, на свои участки. А значит, к вокзалам и пригородным поездам сейчас особое внимание.

Как рассказали в пресс-службе Смольного, уборку вокзалов сейчас проводят по определенному графику. Сами помещения моют дважды в день. А вот самые опасные места – контактные поверхности – обрабатывают каждый час. Это дверные ручки, поручни и даже кассовые и справочные окна. Накануне Московский и Финляндский вокзалы проверил губернатор Петербурга Александр Беглов. В том числе оценил, как проходит дезинфекция пригородных поездов.

Обработку поездов проводят в депо. Фото: gov.spb.ru

В электричках тоже проводят тщательную санитарную обработку. Сначала составы моют в депо, а затем дезинфицирующими средствами обрабатывают их непосредственно на перронах. – При техническом обслуживании проводят влажную уборку с использованием антисептических средств. Дополнительную санобработку вагоны проходят на конечных станциях, – отметили в пресс-службе Смольного.

КСТАТИ

Дезинфекцию проводят, конечно, и в поездах дальнего следования. Несмотря на то, что из-за «карантина» некоторые рейсы отменили, большинство поездов продолжают ходить. О том, как соблюдают меры предосторожности в вагонах, рассказали «КП-Петербург» в пресс-службе Октябрьской железной дороги. В пути составы убирают не меньше четырех раз в сутки со специальными дезсредствами. По прибытии вагоны тоже ждет тщательная обработка.

– Дезинфекция в поездах проводится после каждого рейса. Особое внимание уделяется санитарным помещениям, а также зонам и предметам, интерьера, с которыми могут контактировать пассажиры – двери, ручки, поручни, столики, поверхности стен. В случае необходимости может быть произведена внеплановая дезинфекция вагонов, – отметили в пресс-службе ОЖД.

На майские праздники многие петербуржцы отправились на дачи на электричках. Фото: gov.spb.ru

НА ЗАМЕТКУ

Если вы чувствуете недомогание, лучшее решение – остаться дома и отказаться от поездок пассажирским транспортом. Однако если неприятные симптомы появились во время поездки, об этом следует сообщить сотрудникам поезда. Как рассказали в пресс-службе ОЖД, поезда оснащаются бесконтактными термометрами, поэтому поездные бригады могут выявлять пассажиров с высокой температурой. Если кто-то из пассажиров в пути почувствует себя нехорошо и у него будут обнаружены первичные признаки ОРВИ и COVID-19, то начальник поезда вызовет медиков на ближайшую станцию. До прибытия на нее в вагон перекроют для доступа пассажиров из соседних вагонов. А после врачебного осмотра медики будут принимать все необходимые меры, если они потребуются.