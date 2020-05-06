Сдать кровь для врача с коронавирусом из Петербурга вызвалась сотня человек

«Срочно! Нужна помощь! Ищем донора плазмы среди переболевших Covid-19 для Михаила Соловьева-младшего!», – такое тревожное сообщение разлетелось по соцсетям Петербурга поздним вечером 4 мая.

Именно в этот день доктора Соловьева доставили в Первый медицинский университет имени Павлова с подтвержденной коронавирусной инфекцией в тяжелом состоянии.

НА БОЕВОМ ПОСТУ

54-летний Михаил Соловьев – выпускник кафедры стоматологии детского возраста Первого меда, которую в течение 10 лет возглавлял его отец, профессор Соловьев. Последние 20 лет Михаил Михайлович работает в Городской многопрофильной больнице №2, где заведует отделением челюстно-лицевой хирургии.

Параллельно доктор обучает студентов СПбГУ стоматологии, военной челюстно-лицевой хирургии и другим дисциплинам.

С конца марта больница №2 стала принимать пациентов с внебольничной пневмонией и подозрением на Covid-19. Первую смерть от коронавируса в клинике зарегистрировали уже 5 апреля, а о последней сообщалось 4 мая. Перепрофилировали под коронавирусных больных и отделение Соловьева.

– Как и все врачи, он был на боевом посту. И во время очередной ежедневной проверки узнал, что болен, – рассказала «Комсомолке» родственница Михаила Соловьева, врач-стоматолог Елена Черновол. – Сейчас у него 10-й день заболевания. На шестой-седьмой день, как и описывают, началось резкое ухудшение, и его доставили в Первый медицинский.

СПИСОК СОЛОВЬЕВА

У Соловьева стремительно развивалась тяжелая пневмония. Нужно было срочное переливание плазмы крови реконвалесцента – больного в стадии выздоровления. Донора со второй положительной стали искать через соцсети. Клич семьи Соловьева о помощи моментально разошелся по Интернету.

«Нужна помощь для врача, прекрасного, доброго, интеллигентного и умнейшего человека, которого бросили на фронт, превратив больницу в стационар по Covid при недостатке средств индивидуальной защиты! Заражение произошло на рабочем месте. Сегодня не спасете его – завтра будете лечить себя сами!», – взывали друзья и коллеги Михаила Михайловича.

Реакция не заставила себя ждать: сдать кровь были готовы и петербуржцы, и даже жители других городов России. Спустя сутки спасительную плазму нашли.

– Нашли, к счастью, уже готовую: это позволило сэкономить время, – поясняет Елена. – Нам просто повезло, ведь подключилось все медицинское сообщество Петербурга. Не ожидала, что столько людей будут готовы придти на помощь, несмотря на свои проблемы со здоровьем. У меня на руках остался список из сотни человек, согласных провериться на антитела и сдать плазму. И это только со второй положительной группой крови!

ОКАЗАЛИСЬ НЕ ГОТОВЫ?

За двое суток смогли разыскать и препарат «Тоцилизумаб». С ним в городе ситуация тоже непростая: по словам близких Соловьева, для него удалось получить одну из последних доз лекарства, и «еще немного – и его будет не достать даже за большие деньги».

– К лечению легких форм коронавирусной инфекции в городе оказались готовы, а вот тяжелых – нет, – отмечает Елена. – С самого начала у врачей не было средств защиты, до сих пор нет стратегического запаса препаратов и банка плазмы.

Взять кровь у выздоравливающих несложно: сложно выявить в плазме антитела. Между тем, напоминают в Первом меде, «на сегодня переливание плазмы с высоким титром специфических антител является жизнеспасающим методом лечения для пациентов с тяжелой формой течения новой коронавирусной инфекции». Весь вопрос, как всегда, упирается в техническое оснащение – в тесты.

– Сегодня мы начали работу по созданию базы данных доноров-реконвалесцентов Covid-19, – сообщают в Первом меде.

Если центр на базе Первого меда будет обеспечен тестами и заработает в полную силу, то сможет спасти немало жизней.

Тем временем Михаил Соловьев продолжает бороться с коронавирусом. Он обеспечен всем, чем нужно, врачи делают все возможное, но пока его состояние остается тяжелым. Родные остается «уповать теперь только на волю божью».

КОНКРЕТНО: Как стать донором?

Если Вы недавно перенесли подтвержденный Covid-19, то можете стать донором иммунной плазмы и спасти чью-то жизнь. Для этого нужно обратиться в Первый медицинский университет имени Павлова по телефону: 8 (900) 622 77 18 (с 08:30 до 16:00 в рабочие дни). За донацию полагается денежная компенсация.