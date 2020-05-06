2020-05-06T18:00:36+03:00
Звезды

От Эрмитажа до Президентской библиотеки: в Петербурге запустили сайт, где собраны все онлайн-трансляции

Комитет по культуре представил интернет-портал, где можно посмотреть все спектакли, выставки, концерты, а также «побывать» на праздничных мероприятиях ко Дню Победы
Алина ЧЕМЕРИС
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Теперь в поисках интересных онлайн-событий не нужно штудировать интернет. Достаточно просто зайти на новый ресурсТеперь в поисках интересных онлайн-событий не нужно штудировать интернет. Достаточно просто зайти на новый ресурсФото: Олег ЗОЛОТО
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Для всех, кто хочет не только быть в курсе культурных событий Петербурга, но и посмотреть их трансляции, теперь работает специальный агрегатор. В нем собрана информация обо всех онлайн-мероприятиях города: спектаклях, концертах, 3D-турах и видео-экскурсиях по музеям. Сайт запустил комитет по культуре.

- К 9 мая на портале сформирована специальная подборка «Победа-75 онлайн», где есть все сведения о памятных акциях, трансляциях, онлайн-выставках и фильмах, которые станут доступны на время праздников, - отмечают в пресс-службе комитета. – Более того, благодаря удобной навигации посетители сайта смогут также выбрать интересующие их сферу, тематику и формат активности.

На портале уже собрано порядка 40 событий, которые состоятся в Петербурге 9 мая. Сайт постоянно обновляется. Кроме того, на новом интернет-ресурсе в отдельный блок вынесен образовательный контент для детей. Имеется информация и о мировых культурных событиях – на сайте опубликован список платформ, где можно посмотреть их трансляции.

Однако с прекращением пандемии жизнь сайта не прервется. Как отметили в пресс-службе комитета по культуре, в будущем портал продолжит просвещать петербуржцев, объединив информацию о текущем репертуаре городских театров и концертных площадок, выставочных проектах, лекциях и мастер-классах, а также общегородских мероприятиях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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