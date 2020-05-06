2020-05-06T18:00:36+03:00
Общество

Акция «Георгиевская ленточка» 2020 в Санкт-Петербурге: Где и как получить символ Победы

В 2020 году в Санкт-Петербурге волонтеры примут участие в традиционной акции «Георгиевская ленточка». Они вручат ветеранам символ этого праздника дома
Полина ЖУКОВА
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Как пройдет акция "Георгиевская ленточка" в 2020 году в Петербурге.Как пройдет акция "Георгиевская ленточка" в 2020 году в Петербурге.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Перед Днем Победы в Санкт-Петербурге традиционно стартовала акция «Георгиевская ленточка» – уже в пятнадцатый раз. Однако в 2020 году она проходит не в привычном для всех формате. Раздавать ленточки в людных местах не будут из-за мер по борьбе с коронавирусом: обычно волонтеры делали это у станций метро по всему городу. В этот раз добровольцы принесут ленты ветеранам, которые находятся на вынужденной самоизоляции, прямо домой – когда будут доставлять подарочные продуктовые наборы. Вместе с символом Победы ребята также вручат пожилым людям поздравительные открытки. Георгиевские ленточки будут дарить и в стационарах, где проживают ветераны и инвалиды.

Получить Георгиевские ленточки в Санкт-Петербурге накануне 9 мая 2020 года смогут и остальные горожане. Волонтеры принесут их тем, кто тоже обратились за помощью с доставкой продуктов и лекарств на горячую линию 8-800-200-34-11. Среди них, например, многодетные семьи или те, кто не имеет возможности выйти на улицу. Всего ко Дню Победы волонтеры собираются раздать по домам около 5 тысяч ленточек.

Кроме того, символ Победы можно будет получить в любом из отделений Почты России, которая по традиции присоединилась к акции. Раздавать их там начали уже с 24 апреля. Всего почта приготовила для петербуржцев около 130 тысяч лет. Также почтальоны вручат их тем, кому принесут на дом социальные выплаты. Георгиевские ленточки будут распространяться и через отделения Сбербанка.

А ЧТО ЕЩЕ?

Конечно, не обойдется без онлайн-формата, на который вынуждены сейчас перейти многие мероприятия. Всероссийскую акцию #Георгиевскаяленточка тоже решили провести в Интернете. С таким хэштегом предлагается выложить в соцсети фотографию с символом Победы.

– В онлайн-формате каждый желающий может рассказать, что для него значит Георгиевская ленточка, опубликовать фотографию из семейного архива, рассказать об этом важном символе и напомнить о нем друзьям, передав эстафету, – рассказала региональный руководитель Санкт-Петербургского отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Ирина Гутина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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