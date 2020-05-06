Как не сойти с ума во время самоизоляции: советы от первой женщины на российском ледокольном флоте

Для кого-то режим самоизоляции — весомый повод впасть в депрессию от скуки, а для других — почти что нормальный рабочий режим. Взять, к примеру, петербурженку Диану Киджи — первую женщину-штурмана на российском ледокольном флоте. В замкнутом пространстве — на борту атомного гиганта «50 лет Победы» она проводит по четыре-шесть месяцев. При содействии городского комитета по делам Арктики мы выяснили у Дианы, как в таких условиях не сойти с ума и не испортить отношения с коллективом.

Первое и главное в этом деле, по словам нашей собеседницы — уметь чувствовать грань, за которой простое раздражение и мелкое недовольство превращаются в серьезные проблемы.

Жизнь полярника непростая, но интересная. Фото: предоставлено комитетом по делам Арктики

- В условиях ограниченного пространства как нигде важны терпимость и сдержанность по отношению к другим людям, - констатирует наша собеседница. - Один из признаков усталости – накопление раздражения, резкие перепады настроения. Здесь очень важно соблюсти тонкую грань: с одной стороны, не замыкаться в себе, стараться общаться с коллегами на борту, причем не только по работе, но и на отвлеченные темы. С другой стороны, инспекторы парка «Русская Арктика», которые при работе на полярных станциях архипелагов Новая Земля и Земля Франца-Иосифа тоже сталкиваются с подобными проблемами, рассказывают, что, если чувствуют в себе усталость, накопившееся раздражение – стараются побыть одни, отвлечься какими-то своими делами, и уже потом возвращаются в коллектив.

Львиную долю времени, которое человек проводит на борту ледокола, конечно, занимает работа. Усталость, оторванность от «большого мира» - все это может рано или поздно привести к депрессии. По словам Дианы, чтобы такого не произошло, лучше всего найти себе хобби — вспомнить, чем вы любили заниматься раньше, или же придумать что-то новое.

- Необходимо себя чем-то занимать: ставить себе цели, задачи, и достигать их, уверена девушка. - Читать книги, выполнять физические упражнения, учить языки, писать статьи, - что угодно, главное, быть занятым и приходить к какому-то результату. Можно заниматься каким-то коллективным творчеством: проводить мастер-классы, совместные спортивные или интеллектуальные игры, тренировки – тогда ощущение нужности, пользы своей работы легко вытеснит негативные мысли. Ну, и, конечно, стараться высыпаться, что в условиях нашего вахтового рабочего времени тоже возможно далеко не всегда.

На борту атомного ледокола полярники проводят по четыре-шесть месяцев кряду. Фото: предоставлено комитетом по делам Арктики

Наконец, третий способ скоротать время на самоизоляции — активно заниматься спортом. Благо, для этого вовсе не нужно иметь в квартире полноценный спортинвентарь — создать себе подходящие условия можно в любой обстановке. Было бы желание.

- За период рейса очень легко потерять форму, набрать лишний вес, - признается Диана. - Чтобы этого не происходило, нужно постоянно заниматься, хотя бы легкой общей физической подготовкой. На многих современных судах для этого есть тренажерные залы. Но минимальный набор самых простых физических упражнений на все группы мышц можно делать даже в условиях каюты. Главное, проявить силу воли и заставить себя встать с дивана. Очень хороши для этих целей, кстати, практики асан йоги и некоторые комплексы упражнений восточных единоборств. Выполняются они, практически, стоя на одном месте, а эффект – для всего организма. В береговой изоляции есть важное преимущество перед нашей работой: всегда доступен интернет и мобильная связь, так что найти какой-нибудь подходящий для себя комплекс упражнений в интернете не составит особого труда.