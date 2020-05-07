Коронавирус в Санкт-Петербурге, последние новости на 7 мая 2020 года: инфекция в «Водоканале» и антирекорд самоизоляции

«Комсомолка» без выходных отслеживает развитие пандемии в Северной столице. Мы собрали последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на утро 7 мая 2020 года. Итак, за минувшие сутки опасной инфекцией в городе заболели еще 312 человек. Общее количество людей, заболевших COVID-19, с начала пандемии теперь составляет 5884 человека. Из этого числа выздоровели 1532 пациентов. Смертей с начала пандемии зафиксировано 40.

К сожалению, после окончания первой половины майских праздников петербуржцы массово ринулись гулять, чем обрушили уровень индекса самоизоляции. В итоге этот показатель достиг 1,8 балла из 5 за прошедшие сутки. Это означает, что на улицах Северной столицы было полным-полно людей. Вероятно, виной всему усталость от ограничительных мер и замечательная теплая погода. К слову, в майские праздники больше 600 горожан схлопотали штрафы за прогулки в закрытых парках и скверах. Обычно петербуржцы расплачивались за нарушение 4 тысячами.

У четырех сотрудников «Водоканала» обнаружили коронавирус. Итого с начала мая на самоизоляцию отправились 57 рабочих. Но отставить панику – выявленные случаи не касаются сотрудников с основных сооружений филиалов водоснабжения и водоотведения. Предприятие гарантирует эпидемиологическую безопасность воды.

В Комздраве рассказал подробности новых смертей от коронавируса. В списке умерших в этот раз оказались трое человек. Все они были старше 60 лет и имели ряд хронических заболеваний, среди которых есть сахарный диабет и гипертония.

Также «Комсомолка» собрала 10 душераздирающих историй петербургских медиков, умерших из-за коронавируса, для того, чтобы понять, через что проходили герои нашего времени, и на какие жертвы они пошли. Добавим, что сейчас больше 190 медработников лечатся от COVID-19 в Боткинской больнице. И далеко не все из них находятся в удовлетворительном состоянии.