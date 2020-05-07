Новые случаи заражения коронавирусом в Санкт-Петербурге на 7 мая 2020 года: Еще 306 человек

Ситуация с коронавирусом в России меняется каждый день. За сутки в стране зафиксировано 11 231 новых случаев инфицирования Covid-19. Из них новые случаи заражения коронавирусом в Санкт-Петербурге на 7 мая 2020 года - 306 человек. Всего с начала эпидемии в Северной столицы зарегистрировано уже более 619 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

- За сутки в России зафиксировано 11 231 зараженных, 2476 выздоровевших и 88 смертельных случаев. Из них в Санкт-Петербурге заразились 306 человек, еще 20 выздоровели и 4 умерли, - сообщили в оперативном штабе по коронавирусу.

Так, с начала пандемии в Северной столице вылечились уже 1552 человека. Также за последние сутки были проведены 7241 новых обследований на коронавирус. Результаты тестирования станут известны спустя несколько дней.

Кроме того, в Ленинградской области зарегистрировано 63 новых случаев заболевания коронавирусом. Всего с начала эпидемии их число достигло 1263 человек.