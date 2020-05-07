2020-05-07T10:12:06+03:00
Досуг

Петербуржцев приглашают на народный онлайн-концерт «Поем Победе»

Выступление артистов будет транслироваться в социальных сетях и на портале «Я-дома»
Маргарита РЕПИНА
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На концерте выступит Дина Гарипова и другие музыканты.На концерте выступит Дина Гарипова и другие музыканты.Фото: Евгения ГУСЕВА
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К 75-летию великой Победы в сети пройдет народный концерт-акция «Поём Победе». Участниками выступления станут Дина Гарипова, Методие Бужор, Сергей Волчков, Анастасия Спиридонова, Александр Олешко, Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова, Анжелика Агурбаш, Сергей Куприк, Феликс Царикати, Людмила Николаева, Владимир Девятов, Марина Девятова, Диана Гурцкая, Ксения Дежнева, Александр Олешко, Алексей Петрухин, Жан Милимеров, Дмитрий Дунаев, Алла Иошпе и Стахан Рахимов, группы «Новые Самоцветы», «Пятеро», «Бабкины внуки», «Божья коровка», Казачий Московский хор, Продюсерский центр «Эколь» и Детский музыкальный театр «Домисолька» и другие артисты. В праздничной программе ряд композиций будет исполнен звёздами нашей эстрады в дуэте с вокалистами проекта «Московское долголетие». Вести событие предстоит Марку Тишману.

Несмотря на то, что все участники онлайн-концерта находятся дома, они объединятся, чтобы исполнить лучшие, любимые песни о войне и Победе. Этот концерт – посвящение тем, кто защитил Родину 75 лет назад и кто сейчас, как никогда, нуждается в защите и заботе - ветеранам Великой Отечественной войны.

НА ЗАМЕТКУ

Концерт пройдет 9 мая в 16:00 одновременно на нескольких интернет-ресурсах: в официальных пабликах концерта «Поём Победе» в социальных сетях “Одноклассники”, “ВКонтакте” и “Facebook”, на портале «Я-дома» и на youtube канале Moscowdszn.

ИСТОЧНИК KP.RU

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