Проект Хора Турецкого «Песни Победы» впервые пройдет в онлайн-формате

В честь 75-летия Победы и в рамках Года памяти и славы «Хор Турецкого» исполнит любимые песни о мире, подвиге и любви впервые в онлайн-формате. Концерт пройдет 7 мая. В репертуарной программе – от пронзительного «Бухенвальдского набата» до легендарной «Катюши», «Смуглянки» и, конечно же, «Дня Победы». Специальный гость – женская арт группа – SOPRANO.

- Песни Победы – это не просто слова, положенные на музыку. Это наша история, наша память, которая объединяет несколько поколений. Она важнее и выше любых разногласий ради мира на земле. День Победы всегда был и остается для нас священным праздником. И особенно сегодня Победа обрела двойной смысл – это не только дань уважения павшим и живым участникам, но и Победа над новыми историческими вызовами. Во все времена музыка всегда заряжала и укрепляла дух людей. Уверен, что вместе мы все преодолеем, – отметил основатель и руководитель коллектива Михаил Турецкий.

Сразу же после трансляции концерта состоится премьерный показ документального фильма Хора Турецкого и SOPRANO – «Песни Победы». В его основе – уникальный одноименный исторический марафон коллективов, который состоялся в 12 странах мира в мае 2019 года. Тогда «Песни Победы» прозвучали от Москвы и Берлина до Вашингтона и Пекина. Фильм пронизан историями ветеранов, живущих за рубежом, музыкальными фрагментами из песен военных лет, которые звучали на фронте и в тылу, памятными местами и невероятными чувствами и эмоциями всех людей современного мира. Это уникальный мост между прошлым и настоящим.

НА ЗАМЕТКУ

Начало 7 мая в 18:00. Включите напоминание и смотрите трансляцию на YouTube-канале.

СПРАВКА «КП»

«Песни Победы» – живая память поколений, уникальный музыкальный марафон известных российских коллективов «Хора Турецкого» и арт-группы SOPRANO. Впервые проект состоялся в Москве на Поклонной горе в 2015 году в рамках празднования 70-летия Победы, собрав рекордные 105 000 человек. В 2017 году обрел международный характер и был реализован на центральной площади Берлина Жандарменмаркт, в километре от Рейхстага, собрав около 20 тысяч зрителей и 8 млн онлайн-просмотров. За 2018-2019 годы песни Победы прозвучали от Рима и Берлина до Вашингтона и Пекина. В 2020 году в честь 75-летия Победы проект взял старт в России – 10 городов приняли эстафету. В период всеобщего карантина проект перешел в онлайн-формат и продолжает радовать и вдохновлять всех людей мира.