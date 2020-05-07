Петербургские спортсмены расскажут о подвиге предков в годы войны

К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне «Матч ТВ» подготовил двухсерийный документальный фильм «Внуки Победы». В нем приняли участие наши знаменитые спортсмены, для которых память о военном прошлом — не пустой звук.

Центральной фигурой документального спецпроекта стала легенда советской легкой атлетики Галина Зыбина. Петербурженка стала олимпийской чемпионкой в толкании ядра спустя всего семь лет после Великой Победы. Но гораздо ценнее награды, привезенной из Хельсинки, медаль «За оборону Ленинграда». Галина Ивановна расскажет, как выживала в блокаду ее семья, о работе в совхозе, покажет письмо отца с фронта, возвращения которого долго ждала, несмотря на полученную похоронку. Зыбина — единственная из героев фильма, кто на личном опыте почувствовал, что такое война. Остальные, а это первые звезды российского спорта (борец Александр Карелин, синхронистки Алла Шишкина и Наталья Ищенко, боксер Николай Валуев, волейболистка Татьяна Кошелева, лыжник Александр Легков, теннисистки Елена Веснина и Екатерина Макарова, хоккеисты Максим Сушинский, Сергей Андронов и Егор Яковлев, фигуристы Дмитрий Козловский и Елизавета Туктамышева, футболисты Сергей Семак и Владимир Габулов, гимнаст Артур Далалоян, шахматист Сергей Карякин, легкоатлет Сергей Шубенков, примы художественной гимнастики Маргарита Мамун, Яна Кудрявцева и их прославленный тренер Ирина Винер), поведают о своих предках, прошедших самую кровопролитную войну в истории человечества. Авторский коллектив работал над проектом совместно со спортсменами и их родителями, разыскивал недостающие архивные документы, помогал установить факты, о которых в их семьях не было известно практически ничего.

НА ЗАМЕТКУ

Обе серии документального фильма «Внуки Победы» будут показаны на «Матч ТВ» 9 мая. Первая выйдет в эфир в 14:45 по московскому времени, вторая — в 18:05.