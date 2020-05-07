«Все прошло!»: 78-летняя пенсионерка из интерната, где произошла вспышка коронавируса, излечилась от удушающего кашля

Три недели назад 78-летняя пенсионерка Светлана Файзулловна из Вяземского дома для престарелых буквально задыхалась от кашля. Женщина страдала две недели: у нее была температура и проблемы с дыханием. Все это случилось, когда в интернате произошла массовая вспышка заболевания коронавирусом. Инфекцию выявили более чем у 70 пенсионеров! Как оказалось, заразить их всех мог один из врачей учреждения, которого сразу же госпитализировали в больницу.

- У меня камни в желчном пузыре и диабет, поэтому я боюсь, - жаловалась «КП» Светлана Файзулловна. – Никакого лечения пока нет. Медсестра придет, инсулин поставит. Я думаю, что у меня коронавирус.

Сразу же после публикации в «КП» пенсионерку госпитализировали из интерната в больницу, где назначили лечение. Результаты теста на коронавирус ей так и не озвучили. Однако состояние у нее было крайне тяжелое. С сопутствующими заболеваниями и в силу возраста прогнозы врачей могли быть не утешительными. Но, к счастью, пенсионерка поправилась.

- У меня кашля нет совсем! – бойко протараторила пенсионерка в трубку корреспонденту «КП-Петербург». – Все прошло! Температура нормальная. Вылечилась я. Но врачи мне так и не сказали, болела я коронавирусом или нет. Может, он был в легкой степени. Мне ничего не говорят.

Вылечиться, по словам пенсионерки, ей помогли антибиотики и хороший режим.

- Я из палаты никуда не хожу, - радуется пенсионерка. – Мне кололи антибиотики, капельницу делали два раза в день. Я пока дышу кислородом в маске. Сейчас позавтракаю и опять буду лежать. Но пора бы мне домой. Внучку хочется обнять.

Сейчас на Вяземский район, где находится интернат для престарелых, приходится почти половина всех заболевших в Смоленской области. Всего в регионе коронавирусом болеет 590 человек. Из них, по данным на 6 мая, 218 заболевших приходилось на Вязьму. Новой статистики по району власти пока не дают. Также власти пока не сообщают, количество заболевших в самом доме-интернате.

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