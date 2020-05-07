«Она работала до тех пор, пока не смогла встать с кровати»: Дочь рассказала о смерти санитарки НИИ Вредена, болевшей коронавирусом

60-летняя Татьяна Канкиа работала санитаркой в НИИ Вредена последние пять лет. Каждый день медик бежала на свою смену, как на праздник. Родственники дивились, как на новом месте работы Татьяна расцвела! По их словам, она очень любила свою профессию, коллег и пациентов. Часто женщина принимала благодарности от выздоровевших. Но с пандемией коронавируса в НИИ Вредена все изменилось. Врачей вместе с больными из-за вспышки инфекции закрыли на карантин прямо в медучреждении. Некоторые из персонала и сами заразились коронавирусом. Получилось, что больные вынуждены были лечить больных.

- Мама не сразу призналась мне, что заболела, - вздыхает дочь Татьяны Валентина. – Боялась за меня, ведь я беременна. В какой-то момент я заметила, что в ее голосе что-то, но не понимала, в чем дело. Только позже она мне сказала, что работает с температурой, но по-другому никак - ухаживать за пациентами в закрытом учреждении было просто некому. Она мыла полы, делала перевязки. И так три дня. Говорила, что двигаться тяжело. Когда шла по больнице, ее пошатывало. Еще кашель был, слабость в теле. Ей сбивали температуру, но она снова поднималась – почти до 39 градусов. На четвертый день мама просто не смогла встать с кровати.

Санитарка работала до последнего

Только тогда коллеги Татьяны вызвали скорую помощь. Компьютерная томография в НИИ Вредена показала у нее двухстороннюю пневмонию. Машину медиков она ждала целый день. В итоге санитарку госпитализировали в 40-ую больницу в Сестрорецке.

- Маме было трудно дышать, но она была всем довольна, говорила, что лечат ее хорошо, как в Европе. Правда, температура у нее уже не сбивалась, - вздыхает дочка Татьяны. - И она стала звонить мне все реже и реже. Я сидела и ждала звонка от нее каждый день, и когда мы общались в последний раз, она пообещала, что сделает все, чтобы выкарабкаться. А через два дня мне сообщили, что она умерла…

По словам медиков, причиной смерти Канкиа стала интоксикация организма, гепаторенальный синдром (состояние, возникающее при тяжелых поражениях печени и нарушении функции почек вплоть до тяжелой почечной недостаточности). У Татьяны также был подтвержден коронавирус.

- По поводу синдрома мне сказали, что он обычно встречается у людей, у которых цирроз печени и онкозаболевание. Но у нее их не было, - недоумевает Валентина. - Некоторые медики говорят, что такое может возникнуть, если давать парацетамол больше трех раз в день.

Тело Татьяны кремировали, но пока родственники не забрали прах. Они ждут открытия кладбищ, чтобы захоронить медика рядом с ее родителями.

- Нам звонил губернатор Петербурга - пообещал поддержку, - делится Валентина. - Хорошо, что смерть моей мамы не безразлична. Я жду от него помощи, в ближайшее время со мной должны связаться люди из администрации и решить этот вопрос.

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