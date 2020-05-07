2020-05-07T17:33:04+03:00
Общество

Выход из самоизоляции в Санкт-Петербурге: когда начнется и при каких условиях

По словам экспертов, выход из самоизоляции в Санкт-Петербурге возможен не раньше первой половины июля. Возвращаться к полноценной жизни мы будем постепенно
Сергей ВОЛЧКОВ
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На то, чтобы выйти из режима самоизоляции, Санкт-Петербургу, скорее всего, потребуется три-четыре недели.На то, чтобы выйти из режима самоизоляции, Санкт-Петербургу, скорее всего, потребуется три-четыре недели.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Несмотря на длительные «майские каникулы», Санкт-Петербург все-таки держит курс на благополучный исход, «движется» по оптимистичной траектории развития эпидемии. По уточненным прогнозам, пик эпидемии в Северной столице в худшем случае придется ориентировочно на 21-22 мая, а общее количество заболевших без учета выздоровевших составит 6 500 человек. Об этом «Комсомолке» сегодня, 7 мая, рассказал руководитель рабочей группы по математическому моделированию и прогнозированию распространения коронавирусной инфекции Центра НТИ СПбПУ, проректор по перспективным проектам, профессор Алексей Боровков. Также эксперт рассказа, когда начнется выход из самоизоляции в Санкт-Петербурге и при каких условиях.

- На протяжении первой половины майских праздников прогноз у нас то и дело «перепрыгивал» с одной траектории развития на другую, изменялся от худшего варианта к лучшему и наоборот, - объясняет ученый. - Но в конце концов мы выровнялись и, согласно уточненным данным, идем достаточно ровно: в зависимости от ситуации пик у нас должен прийтись на 21-22 мая, а количество заболевших — составить до 6 500 человек.

Коронавирус изменил жизнь горожан до неузнаваемости. Фото: Олег ЗОЛОТО

Коронавирус изменил жизнь горожан до неузнаваемости.Фото: Олег ЗОЛОТО

- После этого еще около трех недель нам потребуется на то, чтобы окончательно выйти из режима самоизоляции, - констатирует эксперт. - Дело в том, что те модели и методы анализа, которые мы разработали, позволяют нам сделать достаточно достоверный прогноз на несколько недель вперед. То есть, сам процесс снятия ограничений будет строиться из нескольких этапов: ввели послабление — выждали неделю, посмотрели, что из этого вышло, и не возникла ли новая волна заболеваемости. Ввели новое послабление — выждали еще неделю, и так до тех пор, пока эпидемия не сойдет на нет. Таким образом вернуться к нормальной, полноценной жизни, какой она была до введения ограничительных мер, мы, скорее всего, сможем примерно в первой половине июля.Вместе с тем, по словам Боровкова, снимать ограничения и выводить город из режима самоизоляции можно будет лишь тогда, когда в сутки у нас выздоровевших будет больше, чем заболевших. А значит, и после 12 мая нас, вероятнее всего, ждет очередное продление ограничительных мер как минимум до начала июня.

Напомним: за минувшие сутки в Санкт-Петербурге выявили 306 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего с начала эпидемии в городе умерло 44 человека и выздоровело 1 552.

ИСТОЧНИК KP.RU

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