Как бизнес Петербурга помогает горожанам пережить самоизоляцию

В период вынужденной самоизоляции мы все столкнулись с изменением привычного уклада жизни. Но есть люди, которым в это непростое время гораздо сложнее, чем нам. И группа RBI (компании RBI и «Северный город») вместе с партнерами из Pizza Hut решили им помочь - медицинским работникам, экипажам станций скорой помощи, пожилым подопечным фонда «Серебряные Нити», волонтерам, оказывающим помощь в рамках движения #МЫВМЕСТЕ, а также людям в крайне сложной жизненной ситуации – подопечным фонда «Ночлежка».

Механизм помощи очень простой: любой из нас может заказать пиццу (себе, друзьям или напрямую любому из адресатов благотворительной акции), а Pizza Hut и RBI удваивают заказ и доставляют бесплатную пиццу с напитками в партнерские фонды, на станции скорой помощи или подопечным фонда «Ночлежка». Доставка производится ежедневно, по графику, в соответствии с потребностями той или иной организации.

Присоединиться к акции может каждый желающий! Если вы хотите помочь кому-то напрямую, просто укажите в своем заказе один из следующих адресов доставки:

- Скорая помощь, Колпино, Вавилова 5, Скорая помощь, 13-я линия В.О. 16

- Ночлежка, Шкиперский проток, дом 18, корпус 16, Ночлежка, проспект Девятого Января, Дом 8, Г1

- Волонтерский центр #МЫВМЕСТЕ: 13-я линия В.О. 22. В комментариях к заказу указываем Литеру «В»

А потом обязательно расскажите о нашем общем проекте в своих социальных сетях, добавив к посту хештеги #пиццадобра и #марафондобрыхделRBI. Пусть к добрым делам присоединяется как можно больше добрых людей!