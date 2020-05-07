Переболевшие коронавирусом доноры начали сдавать плазму для тех, кто еще борется с COVID-19 в Санкт-Петербурге

С каждым днем статистика заразившихся COVID-19 растет. Увеличивается и количество смертей от бациллы. К сожалению, еще нет доказанного лечения от новой коронавирусной инфекции. Один из перспективных методов,который уже использовался в Китае, США, Германии и Москве - забор плазмы (кровь, лишенная всех клеток: эритроцитов, лейкоцитов и прочих) у перенесшего COVID-19 и переливание ее тому, кто болеет. В крови выздоровевших пациентов есть антитела к COVID-19, поэтому ее могут использовать для лечения.

Первые процедуры забора плазмы крови пациентам с коронавирусом начались сегодня, 7 мая, на базе Городской станции переливания крови в Петербурге.

- Мы приближаемся к 6 тысячам заболевших коронавирусной инфекцией. В среднем, плазма потребуется 5% заразившихся. Это те пациенты, у которых тяжелая форма COVID-19. Таких у нас порядка 300 человек, - отметил вице-губернатор Санкт-Петербурга Олег Эргашев.

Плазма одного донора поможет вылечить одно заболевшего.Фото: Артем КИЛЬКИН

Перед тем, как у петербуржцев взяли биоматериал, они сдали анализы на ВИЧ, гепатит В и С, биохимические исследования крови и общий анализ крови, прошли исследование на содержание специфических антител в SARS-CoV-2. Тестировали 7 человек, которые перенесли заболевание в легкой или средней форме. К сдаче плазмы допустили только 4.

- Сегодняшних доноров отобрала нам городская больница № 40, провела им необходимое обследование, обнаружила у них антитела, - рассказала главный врач Городской станции переливания крови Санкт-Петербурга Татьяна Засухина. - Доноров плазмы отбирают в том медицинском учреждении, где переболевшие проходили лечение. Есть определенные показания, противопоказания общего донорства крови.

Сама процедура проходит под наблюдением врача и медицинской сестры и занимает от 30 минут до одного часа. Плазма забирается автоматическим способом.

- Планируем брать от 150-170 мл до максимально 600 мл, - пояснила главврач.

К сдаче плазмы допустили только четырех человек.Фото: Артем КИЛЬКИН

Елена и Вера в числе первых спасителей жизней тяжелобольных коронавирусом. Девушки ни разу не усомнились в том, чтобы пожертвовать свою кровь.

- У нас болезнь протекала, к счастью, бессимптомно. Даже не было температуры. Поэтому нам не было страшно. А вот что чувствуют те люди, которые находятся в тяжелой ситуации, сложно представить. Хотим им помочь, - признались девушки.

К слову, плазма одного донора поможет вылечить одно заболевшего. Для переливания больным будет использован биоматериал, который пройдет специальную обработку. По словам Засухиной, уже на следующий день после забора плазму можно будет переливать заболевшим. За это донорам полагается и денежное вознаграждение: за 200 мл - около 1,5 тысячи рублей, за 600 мл - порядка 2,5 тысяч рублей.

- Прорабатывается вопрос еще о дополнительных мерах именно этим лица (перенесшим коронавирус, - прим. Авт), - добавила она.