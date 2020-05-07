Получить Георгиевскую ленточку к 9 мая можно в магазинах «Галамарт»

Георгиевская ленточка – символ памяти о Победе, одержанной нашими прадедами в Великой Отечественной Войне. Ежегодно мы прикрепляем ленточки к воротникам, чтобы выразить восхищение перед подвигом ветеранов и почтить память погибших. В этом году федеральная франчайзингвая сеть товаров народного потребления «Галамарт» выступила партнером Всероссийской акции «Георгиевская ленточка». И с 4 по 9 мая получить ее сможет каждый покупатель – либо на кассах в магазинах, либо вместе с доставкой товаров на дом.

Фото предоставлено пресс-службой магазина «Галамарт».

- Каждый гость магазина «Галамарт» может получить Георгиевскую ленточку, совершив покупки, или просто зайдя в магазин, - сообщили в сети «Галамарт». - Ленточка также будет дополнять товары доставки. При совершении на сайте покупки стоимостью выше 500 рублей, доставка осуществляется бесплатно.

Информацию о городах – участниках акции, а также сроки и условия проведения можно узнать на сайте www.galamart.ru и по телефону 8-800-333-4-000.

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