2020-05-07T20:36:21+03:00
Общество

Отопительный сезон 2020 в Санкт-Петербурге заканчивается: переходим на периодическое протапливание

Периодическое протапливание в Санкт-Петербурге, то есть подготовка к завершению отопительного сезона, начнется 8 мая 2020 года
Ирина СЕБЕЛЕВА
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В Петербурге начинается периодическое протапливание.В Петербурге начинается периодическое протапливание.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Петербуржцы уже несколько дней жалуются на то, что в квартирах очень жарко. Температура воздуха на улице в начале мая поднималась уже до плюс 16 градусов, а батареи в домах до сих пор горячие. При этом регуляторы тепла есть далеко не у всех.

Но энергетики ждали, пока синоптики разрешат заканчивать отопительный сезон 2020 в Санкт-Петербурге. Напомним, для этого надо было, чтобы среднесуточная температура воздуха в городе на протяжении пяти дней была не ниже плюс 8 градусов.

- С 00.00 8 мая 2020 года Санкт-Петербурге переходит на периодическое протапливание зданий, - сообщили в пресс-службе комитета по энергетике и инженерному обеспечению.

Периодическое протапливание – это, по сути, подготовка к завершению отопительного сезона. В этот период параметры теплоносителя понижают до минимальных, сохраняя в полном объеме отопление в больницах, поликлиниках и учреждениях соцзащиты. Обычно в это число еще входят школы и детские сады, но так как они сейчас в большинстве своем закрыты из-за коронавируса, то и прогревать их нет смысла. При этом, если резко похолодает, то параметры теплоносителя увеличат и батареи потеплеют.

Что касается жилых домов, то здесь «карты в руки» управляющим компаниям. Они должны самостоятельно регулировать температурный режим в домах.

- Во время периодического протапливания все ТЭЦ и котельные работают в режиме подачи отопления, - подчеркнули в комитете. – Если на улице похолодает, управляющим компаниям поручено, ориентируясь на мнение жителей, обеспечить температуру в многоквартирных жилых домах в соответствии с нормативом. Просим петербуржцев, испытывающих дискомфорт из-за повышенной или пониженной температуры в квартирах, в первую очередь обращаться в свои управляющие организации.

Отметим, что некоторые УК в городе уже объявили жителям об окончании отопительного сезона. В частности, это удалось сделать в тех жилых комплексах, где есть своя котельная.

ИСТОЧНИК KP.RU

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