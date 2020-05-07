Александр Беглов опроверг информацию о салюте 9 мая 2020 года в Санкт-Петербурге

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов обратился к горожанам, опровергнув информацию о возможном салюте в городе 9 мая 2020 года. По словам градоначальника, в условиях пандемии коронавируса отмечать великий праздник таким образом недопустимо. На период Дня Победы сохранятся все ограничительные меры, поскольку эпидемическая ситуация в городе остается сложной.

- Ранее мы запланировали больше 200 праздничных мероприятий. Большинство из них, по предписанию главного санитарного врача, пришлось отменить или перенести на более поздние сроки. У нас не состоятся массовые церемонии возложения венков и цветов, в том числе на Пискаревском кладбище. Не будет шествия Бессмертного полка, акций на улицах, площадях и в парках. В городе не будет традиционного фейерверка. Военнослужащие произведут исключительно залповые выстрелы, - процитировали Александра Беглова в пресс-службе Смольного.

Губернатор подчеркнул, что позже город выберет день, когда окончание Великой Отечественной войны можно будет отметить в спокойной и благополучной обстановке. Сейчас главная задача – сохранить жизнь и здоровье жителей Северной столицы.

- Впервые мы встретим День Победы без массовых мероприятий, без встреч с ветеранами. Я думаю, что лучше всех нас поймут люди старшего поколения. Они пережили гораздо более серьезные испытания, чем мы сейчас. Они хорошо знают, что такое порядок и дисциплина, когда нужно решать общие задачи, - подчеркнул губернатор.

Напомним, в праздничные дни в Петербурге пройдут разнообразные массовые акции в онлайн-формате. Их будут транслировать как на телеканалах, так и в интернете.