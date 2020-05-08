2020-05-08T00:54:57+03:00
Общество

Коронавирус в Санкт-Петербурге, последние новости на 8 мая 2020 года: анонс обязательного масочного режима и сдача плазмы для больных с COVID-19

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на 8 мая 2020 года
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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"Комсомолка" собрала последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на утро 8 мая 2020 года"Комсомолка" собрала последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на утро 8 мая 2020 годаФото: Артем КИЛЬКИН
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«Комсомолка» продолжает следить за развитием пандемии. Мы собрали последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на утро 8 мая 2020 года. Итак, за прошедшие сутки опасной инфекцией в городе заболели еще 306 человек.

- Общее количество людей, заболевших опасной инфекцией с начала пандемии, теперь составляет 6190 человек. Из этого числа выздоровели 1552 пациента. Смертей с начала пандемии зафиксировали 44, - отметили в городском оперштабе по борьбе с коронавирусом.

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Евгений Елин поспешил анонсировать в городе введение обязательного масочного режима. Однако точные даты новых мер пока не называются. При этом горожан обяжут носить не только защитные маски, но и перчатки. Для этого средства индивидуальной защиты можно будет приобрести даже в метро.

В Северной столице начали сдавать плазму для тех, кто заболел коронавирусом. Кровь берут исключительно у пациентов, выздоровевших от COVID-19. В итоге плазма одного донора поможет вылечить одного заболевшего.

В городе продолжают обсуждать возможный выход из режима самоизоляции. По словам экспертов, это случится не раньше первой половины июля. Вдобавок глава Роспотребнадзора Санкт-Петербурга заявила, что снимать карантин пока что рано, ведь темпы прироста больных все еще высокие, а значит, послаблений ждать не стоит.

Добавим, что городской Комздрав сообщил о новых четверых умерших от опасной инфекции. Все они имели хронические заболевания, среди которых есть гипертония и обструктивная болезнь легких.

ИСТОЧНИК KP.RU

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