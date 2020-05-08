2020-05-08T11:26:09+03:00
Коронавирус Covid-19

Новые случаи заражения коронавирусом в Санкт-Петербурге на 8 мая 2020 года: 375 зараженных

Мы собрали все последние новости о случаях заражения коронавирусом в Санкт-Петербурге на 8 мая 2020 года
Лилия КОЗЛОВА
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Новые случаи заражения коронавирусом в Санкт-Петербурге на 8 мая 2020 годаНовые случаи заражения коронавирусом в Санкт-Петербурге на 8 мая 2020 годаФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Данные по коронавирусу в России обновились. Так, в стране за последние сутки было зафиксировано еще 10 699 случаев заражения, 2805 случаев выздоровления, а также подтверждено 98 смертей от инфекции. Из них случаи заражения коронавирусом в Санкт-Петербурге на 8 мая 2020 года - 375 человек.

- В Санкт-Петербурге за сутки коронавирус подтвердился еще у 375 человек. Всего с начала пандемии зарегистрировано уже 6565 случаев инфицирования, - сообщили в оперативном штабе по коронавирусу.

Также за сутки в Петербурге полностью выздоровели еще 45 человек. С начала эпидемии вылечившихся уже 1597 пациентов. Умерли еще четверо.

В Ленинградской области эпидемиологическая обстановка тоже поменялась. За сутки заболели еще 91 человек. Теперь общее число зараженных с начала эпидемии - 12354 человека. Еще 36 вылечились и 1 умер.

Напомним, что с 10 мая в 29 населенных пунктах области введен масочный режим в транспорте, магазинах и других закрытых общественных местах. Ожидается, что такая же система появится и в Санкт-Петербурге. Ранее об этом заявил вице-губернатор Евгений Елин, однако официального документа об этом еще не выходило.

ИСТОЧНИК KP.RU

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